22-річна дочка Суркіса оголосила про вагітність

22-річна донька Суркіса порадувала новиною про свою першу вагітність.

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Дочка Сурика оголосила про вагітність / Колаж Главред, фото Instagram/y.surkis777

Молодша дочка власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса Яна повідомила про вагітність.

22-річна балерина оголосила про свій цікавий стан, показавши фотографії себе на тлі моря.

Дівчина повідомила, що перебуває на 6 місяці. Батьком її первістка стане футболіст Крістіан Біловар, з яким вона повінчалася ще в липні минулого року. "6 місяців зростаючого кохання", - написала вона.

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Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

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