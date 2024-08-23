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"Які можуть бути претензії": EL Кравчук різко заступився за Олега Винника

Даяна Швець
23 серпня 2024, 21:36
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Олег Винник наробив багато шуму своїм скандальним поверненням - тепер за нього вирішив вступитися відомий співак.
EL Кравчук, Винник
EL Кравчук висловився про Винника / Колаж: Главред, скріншот Інстаграм

Український співак EL Кравчук дав свій коментар стосовно втечі Олега Винника до Німеччини. Виконавець чесно розповів, що думає та як зараз ставиться до артиста.

Як відомо, напередодні Олег Винник звернувся до ЗСУ і неабияк розлютив українців. Співак вирішив нагадати про себе і записав нове відео в Німеччині. Також артист повідомив про реліз нової пісні "Мої люди". Це був анонс перед тим, як Винник планує відновити свою кар'єру в Україні після 2,5 років перерви.

Хто такий EL Кравчук?

EL Кравчук - український співак, актор і телеведучий. 1995 року подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році підписав контракт із лейблом "Музична біржа" і вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". 2003 року Кравчук зробив перерву в сольній кар'єрі і весь час присвятив театральній постановці "Гамлет" (режисер - Андрій Жолдак). Кравчук взяв участь у 85 виставах в Україні, Голландії, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Сербії.

відео дня

EL Кравчук розповів, що Олег є резидентом Німеччини, адже протягом тривалого часу проживав там. Артист не може зрозуміти, чому українці звинувачують Винника у зраді, якщо той має громадянство іншої країни.

"Я вважаю, що це жарти якісь. Це якийсь вкид. Просто спочатку Олег, коли з'явився в Україні, він був громадянином іншої країни. Він не був громадянином України. Можливо, й був, але до якогось часу, бо він, звичайно, народився в Україні. Але ж потім він поїхав. У мене, наприклад, в Берліні живуть родичі, які поїхали ще в 90-х. Не знаю, які ми можемо до нього мати претензії. Ну поїхав, то й поїхав ",– поділився співак.

Олег Винник
Олег Винник / інфографіка: Главред

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До слова, на своїй сторінці в TikTok Винник уже почав публікувати свої відео, на останньому він засвітився на балконі і подякував ЗСУ, назвавши їх "своїми людьми". Також співак показав свій "город" на балконі, де ростуть огірки, помідори, базилік. Не всі користувачі соцмережі оцінили таке повернення артиста і написали йому масу негативних коментарів, хоча є й такі, хто чекає на нову пісню співака.

А от Слава Дьомін припустив, що Олег Винник має хибне уявлення про своїх фанатів. Як заявив Дьомін, Винник вважає, що його "чекають мільйони" і саме з цієї причини він вирішив випустити нову пісню після тривалого мовчання.

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