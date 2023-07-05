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Фіналіст Холостячки з Ксенією Мішиною став батьком

Анна Підгорна
5 липня 2023, 22:39 оновлено 5 липня, 22:39
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Олексій Тригубенко вже представив світу новонародженого малюка.
Олексій Тригубенко
Олексій Тригубенко вперше став батьком і показав сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Український бізнесмен Олексій Тригубенко разом з коміком Олександром Еллертом дійшли до фіналу першого сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка. Обидва чоловіки боролися за увагу акторки Ксенії Мішиної. Вона обрала Еллерта, а Тригубенко пішов своєю дорогою.

Яка, до речі, виявилася вкрай щасливою. Сьогодні на своїй сторінці в Instagram він опублікував фото з одного зі столичних пологових будинків. На знімку видно, як Олексій тримає в руках новонародженого малюка.

Так чоловік повідомив своїм підписникам, що вперше став батьком. У Тригубенка з'явився син. "Ласкаво просимо у цей світ, синку! Не знав, що можна відчувати стільки любові", - поділився емоціями він.

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До слова, особистість жінки, яка подарувала Олексію сина, невідома. Чоловік скритний щодо свого особистого життя. Влітку минулого року він розповідав, що зустрів незадовго до війни дівчину. Ймовірно, загадкова обраниця і стала матір'ю його первістка.

Олексій Тригубенко
Олексій Тригубенко вперше став батьком і показав сина / instagram.com/aleksey_trygubenko

Раніше український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

Також стало відомо, що вдруге мамою стала українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) - артистка приховувала вагітність, тому поява дитини стала для шанувальників справжнім сюрпризом.

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