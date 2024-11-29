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Фанати розчаровані: Кейт Міддлтон з'явиться цього року без найголовнішого

Олена Кюпелі
29 листопада 2024, 22:06
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Принц і принцеса візьмуть участь у каретній ході на Параді кінної гвардії.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com, принц і принцеса Уельські

Ви дізнаєтеся:

  • У якому заході візьме участь Кейт
  • Що вона не зможе вдягнути

Кейт Міддлтон, яка відновлюється після раку, приєднається до принца Уельського, щоб привітати шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та першу з його трьох дружин у Кенсингтонському палаці 3 грудня в рамках державного візиту еміра Катару до Великої Британії.

Як пише британський таблоїд The Sun, принц і принцеса візьмуть участь у каретній ході на Параді кінної гвардії, де емір отримає церемоніальний прийом перед зустріччю з королем і королевою.

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Незважаючи на те, що Кейт братиме участь у денних заходах візиту, повідомляють, що вона не буде присутня на державному бенкеті в Букінгемському палаці у вівторок увечері.

У результаті це означає, що королівські шанувальники навряд чи побачать маму трьох дітей у тіарі цього року, оскільки державні банкети зазвичай є одними з небагатьох заходів у білих краватках, які відвідують королівські особи.

Кейт, володарка приголомшливої колекції тіар вартістю 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, також була відсутня на цьогорічному дипломатичному прийомі, який відбувся в Букінгемському палаці минулого тижня.

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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