УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Фабрикантка" Елізабет втекла до РФ під час повномасштабної війни

Анна Підгорна
6 липня 2023, 23:21 оновлено 6 липня, 23:21
41
Прикриваючись покійною мамою і особистими образами на власну неспроможність, БігБета радісно танцює під дудку країни-агресора.
Елізабет Анум-Дорхусо
Елізабет Анум-Дорхусо з Фабрики зірок-1 перебралася в рф під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/bigbeta1

Співачка з Одеси Елізабет Анум-Дорхусо, яка також виступала мононімно під ім'ям Елізабет, а тепер намагається будувати кар'єру під псевдонімом БігБета, була учасницею першої української Фабрики зірок (2007) та шоу Фабрика. Суперфінал (2010).

Артистка марно намагалася побудувати кар'єру в Україні, потім співала в країні-окупанті на бек-вокалі у співачки Б'янки. Але і там не склалося. Підібгавши хвіст, Елізабет повернулася до Одеси, і навіть стала вести розважальне шоу.

Однак під час повномасштабної війни в Україні співачка прийняла рішення переїхати з кінцями з рф - мовляв тут вона нікому не потрібна, та ще й через роботу в країні-агресорі до лютого 2022 року в ній стали бачити руку кремля.

відео дня

Про це повідомив у своєму шоу Слава Дьомін, цитуючи особисту переписку екстрасенса Макса Гордєєва з Елізабет. Там вона скаржилася, як її не цінували в Україні, і що покійна мама співачки нібито взагалі не хотіла, щоб та поверталася в Україну. Тому вона вважає свою совість за підтримку країни-окупанта чистою.

'Фабрикантка' Елізабет втекла до РФ під час повномасштабної війни
Елізабет Анум-Дорхусо з Фабрики зірок-1 перебралася в рф під час війни / скріншот YouTube

Раніше Олег Винник розповів, яка доля чекає його суперхіти, які були написані російською мовою - співак відповів, чи буде він слідувати тренду з перекладом пісень українською.

Також український телеведучий Олексій Суханов розкрив подробиці своїх стосунків з батьками, які живуть у країні-окупанті та підтримують військову пропаганду.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Вибили ворога при кратній меншості: фоторепортаж Главреда з Нескучного

Вибили ворога при кратній меншості: фоторепортаж Главреда з Нескучного

23:05 Україна
Зеленський прилетів до Чехії з особливою місією: що буде обговорювати

Зеленський прилетів до Чехії з особливою місією: що буде обговорювати

22:18 Світ
"Прикол або агентура РФ": у Зеленського жорстко рознесли скандальний звіт HRW

"Прикол або агентура РФ": у Зеленського жорстко рознесли скандальний звіт HRW

21:19 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:48

"Ой, як він дістав": росіяни зганьбили Кіркорова, який втік з РФ

23:21

"Фабрикантка" Елізабет втекла до РФ під час повномасштабної війни

23:05

Ракетний удар по Львову: людей не можуть знайти під завалами

23:05

Вибили ворога при кратній меншості: фоторепортаж Главреда з НескучногоФото

22:50

"Ми зустрічалися": Буданов спантеличив несподіваними деталями переговорів з Пригожиним

В Кремлі готуються до заворушень, Путін більше нічого не вирішує – ЯгунВ Кремлі готуються до заворушень, Путін більше нічого не вирішує – Ягун
22:18

Зеленський прилетів до Чехії з особливою місією: що буде обговорюватиВідео

22:11

На Говерлі блискавка вбила чоловіка і 9-річну дівчинку: подробиці трагедії

21:59

Допомагає залучити гроші і позбутися неприємностей: що потрібно приготувати 8 липня - прикмети

21:55

Війна ФСБ з міноборони РФ переходить у "бандитські розбірки" — генерал СБУВідео

Реклама
21:21

Працювала у ЗМІ, готувалася до весілля: у Львові ракета вбила 32-річну Анастасію Сенів

21:19

"Прикол або агентура РФ": у Зеленського жорстко рознесли скандальний звіт HRW

20:57

Більше не ховаються: кохана Дмитра Кулеби показала поцілунки з політиком

20:46

"Я чекав команду": військовий пояснив, чому не змогли підірвати мости в ніч вторгнення РФВідео

20:41

"Ініціатива за нами": Залужний відверто висловився щодо контрнаступу ЗСУ

20:22

"Путін у дуже-дуже поганій ситуації": ексочільник ЦРУ закликав США дотиснути РФ

20:17

Пригожин або Кадиров можуть увійти в Кремль: Зеленський не виключив новий бунт у РФ

19:57

Американцям доведеться воювати з РФ: Пенс дав тривожний прогноз і назвав умову

19:52

"Ви розумієте, що таке війна?": Зеленський жорстко звернувся до президента БолгаріїВідео

19:20

Без Сі Цзіньпіна Путін довго не протягнеПогляд

19:17

США і РФ провели таємні переговори щодо війни в Україні – NBC

Реклама
19:12

Мчить шторм: Україну завалить градом і різко похолодає - синоптик

18:53

"Жертв може бути більше": Зеленський попередив Захід про плачевні наслідки

18:10

Будівля згоріла вщент: окупанти вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині

18:07

Просили дуже давно: США готові до передачі Україні касетних боєприпасів - ЗМІ

18:07

Фотошопила нетверезою: Волочкову підняли на сміх через новий образ

18:01

Як відкрити банку без відкривачки і ножа: 2 лайфхака, які можуть врятувати життя

17:49

Рікі Мартін розлучився після шести років шлюбу

17:45

Помилки при засолюванні огірків: 1 інгредієнт позбавляє вас бажаного хрускоту

17:28

"Бойовики на території Академії" : у РФ назвали цинічну ціль удару по ЛьвовуВідео

17:24

Вже за тиждень плоди стануть ідеальними: навіщо підгодовувати огірки содою

17:02

"Ми йдемо вперед": Зеленський розкрив деталі контрнаступу ЗСУ

16:50

Ще один Міддлтон: у родині принцеси Уельської поповнення

16:41

Солістка KAZKA зізналася фанатам, коли зіграє весілля з коханим

16:16

Навіщо п'ють зелений чай з лимоном: приголомшливі факти про простий напій

16:05

Цілували українську землю: Україна повернула з полону 45 героїв і 2 вкрадених дітейФото

15:58

Чим можна відкрити вино, якщо немає штопора: чоловік показав 4 дивовижних способа

15:55

Під Києвом випав величезний град розміром з куряче яйцеВідео

15:54

Віщують шалену удачу: щасливі числа для Раків в 2023 році

15:38

"Він знає таємниці Путіна": генерал-майор сказав, хто стоїть за Пригожиним

15:27

Готувати так просто: військовий ЗСУ показав рецепт унікального обіду для українських захисниківВідео

Реклама
15:17

Захвату немає меж: жінка придумала, як застосувати овочерізку не за призначенням

15:17

У Макіївці знищили великий склад зброї росіян: Маляр розкрила деталі удару

15:06

ЗСУ йдуть вперед на двох напрямках: знищено три роти РФ разом з технікою

14:29

РФ стоїть на межі, вона дозріла до громадянської війни – Буданов

14:20

Атошник чи атовець: Авраменко звернувся до українців з вкрай важливим правиломВідео

14:09

Не Ф'юрі: стало відомо, коли і проти кого проведе свій наступний бій Усик

13:52

СБУ затримала інтернет-пірата, який підпільно транслював програми росТБ в Україні та контент українських медіагруп

13:50

Врятувалися дивом: пара з дитиною вискочила з дому у Львові за хвилину до удару

13:44

Невпізнавана: нове фото Ані Лорак висміюють за фотошоп

13:40

Скасування призову: Шмигаль розповів, які зміни чекають армію України після війни

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти