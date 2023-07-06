'Фабрикантка' Елізабет втекла до РФ під час повномасштабної війни

Прикриваючись покійною мамою і особистими образами на власну неспроможність, БігБета радісно танцює під дудку країни-агресора.

https://glavred.net/stars/fabrikantka-elizabet-sbezhala-v-rf-vo-vremya-polnomasshtabnoy-voyny-10483744.html Посилання скопійоване

Елізабет Анум-Дорхусо з Фабрики зірок-1 перебралася в рф під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/bigbeta1

Співачка з Одеси Елізабет Анум-Дорхусо, яка також виступала мононімно під ім'ям Елізабет, а тепер намагається будувати кар'єру під псевдонімом БігБета, була учасницею першої української Фабрики зірок (2007) та шоу Фабрика. Суперфінал (2010).

Артистка марно намагалася побудувати кар'єру в Україні, потім співала в країні-окупанті на бек-вокалі у співачки Б'янки. Але і там не склалося. Підібгавши хвіст, Елізабет повернулася до Одеси, і навіть стала вести розважальне шоу.

Однак під час повномасштабної війни в Україні співачка прийняла рішення переїхати з кінцями з рф - мовляв тут вона нікому не потрібна, та ще й через роботу в країні-агресорі до лютого 2022 року в ній стали бачити руку кремля.

відео дня

Про це повідомив у своєму шоу Слава Дьомін, цитуючи особисту переписку екстрасенса Макса Гордєєва з Елізабет. Там вона скаржилася, як її не цінували в Україні, і що покійна мама співачки нібито взагалі не хотіла, щоб та поверталася в Україну. Тому вона вважає свою совість за підтримку країни-окупанта чистою.

Елізабет Анум-Дорхусо з Фабрики зірок-1 перебралася в рф під час війни / скріншот YouTube

Раніше Олег Винник розповів, яка доля чекає його суперхіти, які були написані російською мовою - співак відповів, чи буде він слідувати тренду з перекладом пісень українською.

Також український телеведучий Олексій Суханов розкрив подробиці своїх стосунків з батьками, які живуть у країні-окупанті та підтримують військову пропаганду.

Інші новини: