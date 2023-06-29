'Не міг зробити інакше': Суханов зізнався, чи спілкується з батьками в Росії

Олексій Суханов поділився, своєю думкою про людей, які продовжують жити в країні-агресорці та мають російський паспорт.

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Суханов розповів про рідних у Росії / колаж: Главред, фото: instagram/syushkov, https://www.instagram/suhanov.official

Відомий український телеведучий Олексій Суханов переконаний, що всі люди із російським паспортом причетні до геноциду і вбивств в Україні.

Український ведучий перестав спілкуватися зі своїми рідними та близькими, які живуть в Росії. Журналісту було важко прийняти таке рішення, проте, за його словами, він не міг зробити інакше. Ведучий в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що для нього це було принципове рішення.

"Ти знаєш, бувають моменти в житті, і я шкодую, якщо відверто, що таке сталося, коли сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість", - сказав ведучий.

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Телеведучий наголосив, що для нього не існує компромісу.

"Кожен, у кого зараз є російський паспорт, причетний до геноциду і вбивств в Україні. Я не хочу про це мовчати. Я вдячний своїм батькам за те, що ті дали мені життя й завдяки їм я зрозумів, що Росія - країна терористка, з якою потрібно розібратися", - додав Суханов.

До речі, після 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, Олексій Суханов виїхав з Росії.

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