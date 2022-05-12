Євробачення 2022: онлайн-трансляція другого півфіналу

Євробачення 2022 / Eurovision

Сьогодні, 12 травня, в Турині пройде другий півфінал конкурсу Євробачення 2022, де стане відомий повний список фіналістів конкурсу.

66-й пісенний конкурс Євробачення проходить в Італії. 10 травня пройшов перший півфінал, де виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України.

12 травня побачимо номери ще від 18 країн, а 14 травня обрані фіналісти боротимуться за перемогу.

В Україні дивитися Євробачення можна на UA: Культура та діджитал-платформах громадського.

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Також ефір можна прослухати на " Радіо Промінь" і в додатку "Дія".

Коментувати Євробачення буде Тимур Мірошниченко.

Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення 2022

У першому півфіналі вже обрали представників до фіналу конкурсу, тому пропонуємо дізнатися, хто став щасливцями:

Литва: Моніка Лю-Sentimentai

Швейцарія: Маріус Бер-Boys Do Cry

Україна: Kalush Orchestra-Stefania

Нідерланди: S10-De diepte

Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov-Trenulețul

Португалія: Маро-Saudade

Ісландія: Сігга, Бета і Елін-Með hækkandi sól

Греція: Аманда Тенфиорд – Die Together

Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf a Banana

Вірменія: Роза Лінн-Snap

Також у фіналі виступлять представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції як країни-засновниці конкурсу.

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