Євробачення-2022: улюбленець європейців Данилко озвучив два сценарії для Kalush Orchestra

Данилко озвучив два сценарії для Kalush Orchestra / скріншот

Український артист Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки підкорив європейців, висловився про Євробачення 2022 і ймовірну перемогу українського гурту Kalush Orchestra.

У коментарі для УНІАН він заявив, що колектив Kalush Orchestra - один з фаворитів у пісенному конкурсі, і для них зійшовся ряд важливих моментів.

"Як це не жахливо - це війна: весь світ стежить і прикутий до країни. Колорит. Все збіглося. Ця шапочка його (соліста Олега Псюка, - ред.). І що це пісня про маму", - зазначив Данилко.

Він вважає, що у групи є всі шанси на перемогу.

читайте такожЄвробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush Orchestra"У мене є питання до номера, як це все виглядає... оскільки конкурс політичний, ніхто цього вже не приховує давно, то всі в Європі, я так думаю, проголосують за Україну", - сказав Данилко і додав, що має відчуття, що "Калуш" здобуде перемогу, як свого часу Руслана або Джамала.

Другим сценарієм, на його думку, може бути ситуація, коли для того, щоб показати, що для Євробачення все ж мають значення саме пісня і виступ, а не політика, може виграти інша країна.

Євробачення-2022

Турині 12 травня завершився другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2022, за результатами якого стали відомі ще 10 фіналістів.

За результатами голосування глядачів та журі у фінал вийшли представники:

Бельгія

Чехія

Азербайджан

Польща

Фінляндія

Естонія

Австралія

Швеція

Румунія

Сербія

Перший півфінал відбувся 10 травня. Тоді стало відомо, що у фіналі виступлять конкурсанти з:

Литва

Швейцарія

Україна

Нідерланди

Молдова

Португалія

Ісландія

Греція

Норвегія

Вірменія

Також у фіналі виступлять представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції як країни-засновниці конкурсу.

Фінал, за результатами якого стане відомо ім'я переможця цього року, пройде в суботу, 14 травня.

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