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Євробачення-2022: улюбленець європейців Данилко озвучив два сценарії для Kalush Orchestra

13 травня 2022, 12:37

У 2007 році Вєрка Сердючка посіла 2-е місце на пісенному конкурсі.

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Данилко озвучив два сценарії для Kalush Orchestra / скріншот

Український артист Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки підкорив європейців, висловився про Євробачення 2022 і ймовірну перемогу українського гурту Kalush Orchestra.

У коментарі для УНІАН він заявив, що колектив Kalush Orchestra - один з фаворитів у пісенному конкурсі, і для них зійшовся ряд важливих моментів.

"Як це не жахливо - це війна: весь світ стежить і прикутий до країни. Колорит. Все збіглося. Ця шапочка його (соліста Олега Псюка, - ред.). І що це пісня про маму", - зазначив Данилко.

Він вважає, що у групи є всі шанси на перемогу.

читайте такожЄвробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush Orchestra"У мене є питання до номера, як це все виглядає... оскільки конкурс політичний, ніхто цього вже не приховує давно, то всі в Європі, я так думаю, проголосують за Україну", - сказав Данилко і додав, що має відчуття, що "Калуш" здобуде перемогу, як свого часу Руслана або Джамала.

Другим сценарієм, на його думку, може бути ситуація, коли для того, щоб показати, що для Євробачення все ж мають значення саме пісня і виступ, а не політика, може виграти інша країна.

Євробачення-2022

Турині 12 травня завершився другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2022, за результатами якого стали відомі ще 10 фіналістів.

За результатами голосування глядачів та журі у фінал вийшли представники:

  • Бельгія
  • Чехія
  • Азербайджан
  • Польща
  • Фінляндія
  • Естонія
  • Австралія
  • Швеція
  • Румунія
  • Сербія

Перший півфінал відбувся 10 травня. Тоді стало відомо, що у фіналі виступлять конкурсанти з:

  • Литва
  • Швейцарія
  • Україна
  • Нідерланди
  • Молдова
  • Португалія
  • Ісландія
  • Греція
  • Норвегія
  • Вірменія

Також у фіналі виступлять представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції як країни-засновниці конкурсу.

Фінал, за результатами якого стане відомо ім'я переможця цього року, пройде в суботу, 14 травня.

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Андрій Данилко Євробачення-2022
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