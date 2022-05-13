Євробачення-2022: улюбленець європейців Данилко озвучив два сценарії для Kalush Orchestra

У 2007 році Вєрка Сердючка посіла 2-е місце на пісенному конкурсі.
Український артист Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки підкорив європейців, висловився про Євробачення 2022 і ймовірну перемогу українського гурту Kalush Orchestra.
У коментарі для УНІАН він заявив, що колектив Kalush Orchestra - один з фаворитів у пісенному конкурсі, і для них зійшовся ряд важливих моментів.
"Як це не жахливо - це війна: весь світ стежить і прикутий до країни. Колорит. Все збіглося. Ця шапочка його (соліста Олега Псюка, - ред.). І що це пісня про маму", - зазначив Данилко.
Він вважає, що у групи є всі шанси на перемогу.
читайте такожЄвробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush Orchestra"У мене є питання до номера, як це все виглядає... оскільки конкурс політичний, ніхто цього вже не приховує давно, то всі в Європі, я так думаю, проголосують за Україну", - сказав Данилко і додав, що має відчуття, що "Калуш" здобуде перемогу, як свого часу Руслана або Джамала.
Другим сценарієм, на його думку, може бути ситуація, коли для того, щоб показати, що для Євробачення все ж мають значення саме пісня і виступ, а не політика, може виграти інша країна.
Євробачення-2022
Турині 12 травня завершився другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2022, за результатами якого стали відомі ще 10 фіналістів.
За результатами голосування глядачів та журі у фінал вийшли представники:
- Бельгія
- Чехія
- Азербайджан
- Польща
- Фінляндія
- Естонія
- Австралія
- Швеція
- Румунія
- Сербія
Перший півфінал відбувся 10 травня. Тоді стало відомо, що у фіналі виступлять конкурсанти з:
- Литва
- Швейцарія
- Україна
- Нідерланди
- Молдова
- Португалія
- Ісландія
- Греція
- Норвегія
- Вірменія
Також у фіналі виступлять представники Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції як країни-засновниці конкурсу.
Фінал, за результатами якого стане відомо ім'я переможця цього року, пройде в суботу, 14 травня.
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