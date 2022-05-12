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Євробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush Orchestra

12 травня 2022, 15:33

Фінал пісенного конкурсу відбудеться 14 травня.

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Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush Orchestra / скріншот

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, які шанси на перемогу в Євробаченні 2022 має український гурт Kalush Orchestra.

У коментарі УНІАН він зазначив, що молода група може претендувати на перше місце в пісенному конкурсі.

"У нас є шанс перемогти. Після першого півфіналу букмекери підняли ставки до 50%. Це просто якась нереальна історія, тому що у них немає ймовірності виграшу менше ніж 1,6. Тобто Євробачення 2022 вже можна закрити", - заявив Кондратюк.

За словами продюсера, ця перемога є вкрай важливою для України в сучасних реаліях.

читайте такожУкраїна тріумфально пройшла у фінал Євробачення 2022: відео і всі подробиці"Коли в Україні йде війна, важлива будь-яка перемога. Нічого так не підіймає настрій людей, як просування ЗСУ вперед, вибивання рашистів з наших територій і перемога українців за кордоном. Важлива будь-яка перемога. Вона мінімум на тиждень забезпечить підйом духу українців і військових, які захищають нашу країну на передовій", - додав він.

Євробачення-2022

Нагадаємо, 10 травня 2022 року, в Турині відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

На сцену арени PalaOlimpico вийшло 17 артистів-представників Албанії, Латвії, Литви, Швейцарії, Словенії, України, Болгарії, Нідерландів, Молдови, Португалії, Хорватії, Данії, Австрії, Ісландії, Греції, Норвегії та Вірменії.

У фінал Євробачення-2022, який відбудеться 14 травня, вийшли представники наступних країн: Швейцарія, Вірменія, Ісландія, Литва, Португалія, Норвегія, Греція, Україна, Молдова та Нідерланди.

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Ігор Кондратюк Євробачення-2022
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