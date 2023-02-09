'Це страшний материнський біль': Ольга Сумська розплакалася, розповідаючи про московських онуків

Сумська зізнається, що намагається читати дітям українські казки, щоб вони не забували про своє коріння.

Ольга Сумська розповіла, як спілкується з Антоніною Паперною та онуками у Москві / instagram.com/olgasumska

Народна артистка України, акторка Ольга Сумська під час повномасштабної війни в Україні переживає дуже особисту трагедію - її старша донька, акторка Антоніна Паперна, та двоє її дітей живуть в країні-агресорі, через що спілкування Сумської з рідними людьми стало дуже натягнутим.

Ольгу не примушують відповідати за вчинки її дитини, проте її позицією щодо цієї сімейної драми дуже цікавляться. В інтерв'ю для українського каналу Дом вона розповіла, як зараз спілкується з донькою та онуками.

Через те, що в рф всі розмови прослуховуються, акторка не може поговорити з Тонею так, як того хочеться. "Я завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. І я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть", - зі сльозами на очах розповіла Сумська.

Проте акторка не залишає спроб долучити онуків до української культури. Вона зізнається: в цьому чимало їй допомагає няня дітей - жінка з Харкова.

"Я їм читаю українські казки. У них няня з Харкова. Вона теж читає. Так що ми надолужуємо хоча б так", - розповідає Ольга Сумська.

Нагадаємо, Антоніна Паперна, старша донька Ольги Сумської, одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Разом пара виховує двох дітей. Паперна мовчить про війну в Україні з побоювань за життя та благополуччя.

Ольга Сумська розповіла, як спілкується з Антоніною Паперною та онуками у Москві / скріншот YouTube

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