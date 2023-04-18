Поет і воїн Павло Вишебаба розлучився з дружиною: 'Поповнили статистику розірваних шлюбів'

Цю новину військовий приховував досить давно, адже розлучився з коханою він ще в минулому році.

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Павло Вишебаба більше не одружений / instagram.com/vyshebaba

Український поет, музикант і військовий Павло Вишебаба поповнив ряди холостяків - його шлюб з журналісткою Інною Тесленко розпався. Про це повідомляє сам Павло на своїй сторінці в Instagram.

Причини і подробиці розставання він розкривати не став, лише зазначив, що це сталося ще в 2022 році. Від шлюбу з Тесленко у нього залишилася дочка, з якою він бачиться, коли повертається з передової.

Павло та Інна одружилися в 2015 році в Дніпрі, і були першою парою в Україні, чий шлюб був зареєстрований завдяки онлайн-заявці до РАГСу. До весілля Вишебаба знав дружину 9 років.

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Військовий і раніше був дуже стриманим в розповідях про своє особисте життя - в соціальних мережах він частіше показував доньку, ніж дружину. Втім, він би і зараз не розповідав навіть про розлучення, але останнім часом йому задають питання про сімейний стан все частіше.

"Я розлучений, історія нашої родини закінчилась у 2022-му, поповнили статистику розірваних шлюбів під час війни. Скористаюсь своїм правом не посвячувати інших в деталі – це наше приватне життя. Ми залишаємось люблячими батьками нашої прекрасної доньки. Це давно позаду, життя продовжується", - зазначає Павло Вишебаба.

Раніше продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінг-аут і розповів, що тепер живе разом з бойфрендом.

Також американська співачка Брітні Спірс спростувала чутки про своє розлучення з молодим актором Семом Асгарі - папараці марно намагалися "розлучити" пару, у якої в сімейному житті все в порядку.

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