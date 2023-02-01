"Це огидно!": у Росії лютують через ставлення Лорак до війни в Україні

У РФ вважають поведінку Ані Лорак зрадницькою і вимагають не мовчати.

Ані Лорак / скріншот YouTube

Співачка Ані Лорак, яка довгий час мовчала про війну в Україні і потрапила під санкції РНБО, почала виправдовуватися, але в той же час не відхрещується від Росії.

У грудні Лорак і зовсім повернулася на російську сцену. Росіяни вважають, артистка зобов'язана озвучити свій вибір.

Так, Російська блогерка Лілія Абрамова, яка активно підтримує війну в Україні, запевняє, що Лорак повинна перестати мовчати.

"Настав такий момент, що в сторонці постояти не вийде ні в кого. Ну як це так? Як то кажуть, і кудись сісти, і рибку з'їсти? Так не буває. За те, щоб ці люди, їхні діти, племінники, батьки зараз перебували під мирним небом... а вони відмовчуються... це огидно, це боягузтво. Якщо вони в цій країні не мають такої висоти, де вони будуть потрібні? Це все одно, що у тебе на сходовому майданчику дівчинку гвалтують, вбивають, а ти в око дивишся і думаєш: "так тобі і треба. Сумка у тебе модна". Боїшся вийти - добре, але в поліцію-то подзвони. Боягузтво і егоїзм", - заявила Абрамова.

Нагадавши, Ані Лорак на 11 місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона-українка.

Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які, очевидно, залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує.

На відміну від неї, її колишній чоловік, Мурат Налчаджіоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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