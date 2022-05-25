"Це буде реально чудо": Міка Ньютон розповіла про вагітність і дітей після важкої онкології

Міка Ньютон розповіла, чи може стати мамою після раку / instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон півтора роки тому поборола рак яєчника. в інтерв'ю ДеЯк артистка розповіла, чи планує з чоловіком заводити дітей, і чи можливо це в її нинішньому стані здоров'я.

Так Ньютон зізналася, що хотіла б стати матір'ю, але розуміє - пережите нею лікування серйозно послабило організм і онкологія не пройшла безслідно. Але шанси все ж є.

Міка зазначає - вони з чоловіком потенційно готові до батьківства, але вважають за краще не обговорювати це. До того ж зараз весь їхній вільний час присвячено турботі про батьків і племінницю Міки, які втекли від війни в Україні до неї в Америку, а також благодійним заходам, спрямованим на допомогу Україні та українцям.

"Коли в тебе рак яєчника - це дуже серйозний діагноз. Дуже серйозні операції, дуже серйозний стрес організм пройшов. Ця тема в нас закрита просто. Всі просто розуміють, що якщо я буду вагітна, це буде реально чудо. Ми своє життя з чоловіком поставили на паузу. Ми не в пріоритеті взагалі. У нас в пріоритеті - це племінниця, мама, тато. Боже, хочеться плакати. Тому що це реально правда", - ділиться Ньютон.

Все ж артистка натякає, що дитяче питання для її сім'ї не закрите. Вона не виключає можливість усиновлення, але всьому свій час.

"Я ж завжди казала, що я відкрита. Коли в Україні жила, ми дуже багато приїжджали в дитячі будинки, я й співала для них і допомагала. Тобто в мене серце завжди відкрите до діток, я страшенно їх люблю. Будемо поступово вирішувати. Взагалі цей процес також нелегкий навіть документально. Там стільки всього потрібно й доказів. В мене багато знайомих і родичів Кріса усиновлювали. Цей процес не з легких. Тому треба вирішити. А тут стільки всього зараз", - зазначає співачка.

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