УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Це буде реально чудо": Міка Ньютон розповіла про вагітність і дітей після важкої онкології

25 травня 2022, 20:52

Артистка підкреслила - їх з чоловіком сімейне життя зараз не в пріоритеті для неї.

false
Міка Ньютон розповіла, чи може стати мамою після раку / instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон півтора роки тому поборола рак яєчника. в інтерв'ю ДеЯк артистка розповіла, чи планує з чоловіком заводити дітей, і чи можливо це в її нинішньому стані здоров'я.

Так Ньютон зізналася, що хотіла б стати матір'ю, але розуміє - пережите нею лікування серйозно послабило організм і онкологія не пройшла безслідно. Але шанси все ж є.

Міка зазначає - вони з чоловіком потенційно готові до батьківства, але вважають за краще не обговорювати це. До того ж зараз весь їхній вільний час присвячено турботі про батьків і племінницю Міки, які втекли від війни в Україні до неї в Америку, а також благодійним заходам, спрямованим на допомогу Україні та українцям.

"Коли в тебе рак яєчника - це дуже серйозний діагноз. Дуже серйозні операції, дуже серйозний стрес організм пройшов. Ця тема в нас закрита просто. Всі просто розуміють, що якщо я буду вагітна, це буде реально чудо. Ми своє життя з чоловіком поставили на паузу. Ми не в пріоритеті взагалі. У нас в пріоритеті - це племінниця, мама, тато. Боже, хочеться плакати. Тому що це реально правда", - ділиться Ньютон.

Все ж артистка натякає, що дитяче питання для її сім'ї не закрите. Вона не виключає можливість усиновлення, але всьому свій час.

"Я ж завжди казала, що я відкрита. Коли в Україні жила, ми дуже багато приїжджали в дитячі будинки, я й співала для них і допомагала. Тобто в мене серце завжди відкрите до діток, я страшенно їх люблю. Будемо поступово вирішувати. Взагалі цей процес також нелегкий навіть документально. Там стільки всього потрібно й доказів. В мене багато знайомих і родичів Кріса усиновлювали. Цей процес не з легких. Тому треба вирішити. А тут стільки всього зараз", - зазначає співачка.

читайте такожВіра Брежнєва вперше за три місяці війни відвідала світський захід

Раніше стало відомо про відвідуванні Іванкою Трамп Польщі-громадська діячка поспілкувалася з українськими біженцями у найбільших містах країни.

Інші новини:

шоу-бізнес Міка Ньютон новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:18

Маша Єфросиніна показала найдорожчий подарунок на День народження від коханого чоловіка

22:10

Путін продовжує чистки серед генералітету: звільнені командири округів

21:57

Люди не хочуть їхати з Луганської області - Гайдай

21:57

"Ми програли російській армії за темпами": Арестович оголосив про початок нового етапу війниВідео

21:42

Україна попливе: синоптики назвали дату атаки потужного шторму і сильних зливВідео

Реклама
21:35

"З Росією я закінчив всі відносини": латиський актор висловив свою позицію

21:09

Арестович грубо обматюкав країни Європи, які радять обміняти території на "мир"Відео

21:08

Зірка "Сватів" радіє, що в Росії більше не буде зарубіжного кіно

20:58

Для РФ люди - витратний матеріал: Ахеджакова висловилася про перший вирок для росіянина в Україні

20:55

ЗСУ "пошматували" ворожу броньовану техніку разом з екіпажемФотоВідео

20:52

"Це буде реально чудо": Міка Ньютон розповіла про вагітність і дітей після важкої онкології

20:50

У лікарнях прикордонних районів багато поранених бійців РФ - Генштаб

20:46

"Груба помилка в творчому шляху": Сосєдов почав критикувати Пугачову

20:43

"Катастрофічна ситуація": Росія окупувала 95% Луганської областіВідео

20:23

Все одно діти в Лондон не поїдуть: окупанти хочуть заборонити англійську мову в школах

20:22

Гороскоп на червень 2022 для Овнів: гроші, другий шанс від Всесвіту і повернення додому

20:19

Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

20:11

Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: ще трьом категоріям дозволили залишати УкраїнуВідео

20:10

Прикмети на 27 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:43

"Забув, як вимолював народного артиста України в Криму?": російський актор пройшовся по БасковуВідео

Реклама
19:36

Воєнний стан в РФ та ситуація в Придністров'ї: наскільки правдива інформація розвідки СШАВідео

19:31

Путін примушуватиме українців до громадянства РФ: в МЗС різко відповіли на указ про "паспортизацію"Відео

19:29

Чому Захід не віддасть Путіну УкраїнуПогляд

19:10

Путінський чиновник посміявся над господарем в його присутності: відеоВідео

19:06

"Не торгуємо територіями": у Зеленського назвали заходу червоні лінії в переговорах з РФВідео

18:54

Віра Брежнєва вперше за три місяці війни відвідала світський захід

18:35

"Позорище": Сабуров після "стусана" за кордоном через жарти про українок повернувся підкоряти РФВідео

18:21

"Спочатку відвідайте могили українських дітей": Кулеба відповів на шантаж РФ про зняття санкційВідео

18:06

Чмерковський будує містечко для біженців: що відомо

17:58

Українські чиновники Усов, Сабадош і Тафтай позбавили країну військових супутників - ЗМІ

17:51

В Україні продають фрукти з Іспанії з небезпечною отрутоюВідео

17:43

"Розраховує, що його не судитимуть": історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання

17:39

"РФ - фашистська країна": відомий спортивний коментатор засудив росіян за "гру в мовчанку"

17:38

Відому рок-співачку затримали в Москві за підтримку України - її чекає депортація

17:38

Здійснення бажань і успіх у всьому: три знаки зодіаку стануть щасливчиками літа 2022

17:33

"Чому ми тягнемо?": в Естонії сказали, як швидко закінчити війну в УкраїніВідео

17:21

Favbet сплачує податки до держбюджету, не працює в рф і білорусі та не приймає ставки від громадян цих країн

17:16

Долина остаточно відхрестилася від України, зізнавшись у коханні до Росії

17:11

Свідчення Медведчука: завдяки чому Путін тримав Порошенка мертвою хваткоюПогляд

16:51

Путін оголосить війну Словаччині у випадку перемоги в Україні - прем'єр

Реклама
16:45

Використали уже 60% високоточної зброї: окупанти змінюють тактику через нестачу ресурсів – ГУРВідео

16:44

На Україну в найближчі години обрушиться шторм: синоптики попередили про небезпекуВідео

16:34

"Я як шафа в Бородянці": стильна Олена Зеленська здивувала зміною іміджуВідео

16:08

Росія фактично почала анексію Маріуполя - АндрющенкоВідео

16:04

ЗСУ вже в НАТО, а після війни "візьмуть владу" – експертВідео

16:00

Окупанти намагаються взяти ЗСУ у три "котли" на ДонбасіВідео

15:59

Можливе повторне вторгнення: РФ стягує війська і техніку до кордону з Північчю України – WPВідео

15:43

Путініст Маршал поскаржився на Україну і СБУ: "привезли маму і сестру в урнах"

15:41

Kalush Orchestra продають кришталевий мікрофон переможця Євробачення і рожеву панаму: скільки коштуєВідео

15:29

Кремль обрав нову стратегію, або Чому війна в Україні розтягнеться на місяціПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти