Іванка Трамп зустрілася з українськими біженцями в Польщі

Іванка Трамп приїхала до Польщі щоб поспілкуватися з українськими біженцями / instagram.com/ivankatrump

Старша донька підприємця, доларового мільярдера і колишнього президента США Дональда Трампа Іванка Трамп відвідала Польщу щоб зустрітися з українськими біженцями.

Кілька днів вона провела в Кракові та Варшаві, спілкуючись з українськими дітьми, а також морально підтримуючи дух їхніх батьків. Трамп привезла з собою гуманітарну допомогу, ще й встигла попрацювати на кухні на роздачі їжі для біженців з України.

Варто відзначити, що громадська діячка трималася в суспільстві і виглядала досить скромно. Вона вибрала два простих вбрання для зустрічі з українцями - чорні штани і закрита кофтинка в тон та світлий смугастий джемпер і блакитні джинси із завищеною талією.

Фотозвіт подорожі до Польщі Іванка виклала на своїй сторінці в Instagram. Там же вона подякувала польським та українським релігійним організаціям, які посприяли зустрічі доньки колишнього президента з США з українцями.

Крім того Трамп-молодша висловила своє захоплення стійким українським народом, який зараз страждає від військової агресії рф. "Нескінченно натхненна мужністю і силою багатьох українських біженців, яких я зустріла в Польщі, а також глибоким співчуттям і героїчними діями місцевих релігійних лідерів, які допомагають цим сім'ям в цей несамовитий час. Нехай Бог благословить вас усіх!" - написала Іванка.

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