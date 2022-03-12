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"Ця війна для того, щоб ви боялися": Птушкін звернувся до росіян через війну в Україні

12 березня 2022, 13:10

Він закликав не вірити російській пропаганді і пояснив чому.

Антон Птушкин
Антон Птушкін/ Скрін з відео

Війна, яку Росія розв’язала проти України – аж ніяк не визвольна, вона загарбницька і злочинна. І тепер ціле покоління росіян житиме з клеймом цієї війни.

Про це заявив український телеведучий, мандрівник і блогер Антон Птушкін. Він записав відеозвернення до громадян Росії, у якому пояснив, чому владі РФ і пропагандистським російським ЗМІ не можна довіряти, і чому Кремль намагається обманути навіть своїх громадян.

Першочергово Птушкін спростовує російську брехню про те, що нібито в Україні є нацисти, і що росіян чи російськомовних тут утискають.

"Я – виходець з Донбасу (Птушкін народився і більшу частину життя провів у Луганську – ред.), розмовляю і створюю контент російською мовою і з недавнього часу живу в центрі Києва. І за всі ці роки я ні разу не стикнувся з відкритою агресією на свою адресу. За 10 років у Києві – це я вам точно скажу – мені набагато легше побачити нацистів на російських федеральних каналах, ніж на вулицях України", – наголосив він.

Телеведучий нагадав, що існування в Україні нацизму та антисемітизму також раніше спростував глава Асоціації єврейських громад України Йосиф Зісельс.

Стаття на Медіазоні, на яку посилається Птушкін/ Скрін

Міф про нібито утиски російськомовного населення України і фашистів при владі постійно повторюють пропагандистські російські ЗМІ. Проте від неодноразового повторення ця брехня не стане правдою, зазначив Птушкін.

І тепер цієї брехнею Москва намагається виправдати, наприклад, бомбардування Харкова і Маріуполя – міст, більшість жителів яких розмовляють російською мовою, і жителі ніколи не були бандерівцями чи неонацистами, наголосив телеведучий.

Він додав, що російська влада не дозволяє росіянам мати і висловлювати свою власну думку.

"Так за вас вирішив ваш уряд і ваш президент. А на 24 лютого він вирішив, що і нам так не можна. Прикриваючись брехнею, він віддав наказ бомбити Україну", – наголосив Птушкін.

Він зазначив, що ця війна також призначена для того, щоб самі росіяни боялися, і щоб вони навіть не намагалися порівнювати своє життя з життям в інших державах.

"Майже весь вільний світ засудив цю війну, навіть нейтральна Швейцарія, а це взагалі безпрецедентний випадок. Росію у цьому конфлікті підтримали всього чотири країни: Білорусь, КНДР, Сирія, Еритрея. І після цього моменту у вас не закралася думка, що може Росія робить щось не так?А після цього десятки компаній собі у збиток пішли з РФ, просто щоб не нести репутаційні ризики – і у вас ніде не клацнуло?", – звернувся Птушкін до усіх росіян.

Він наголосив, що ця війна – аж ніяк не визвольна, а загарбницька та злочинна. І тепер ціле покоління росіян житиме з клеймом цієї війни.

"Україну ця війна зробить ще сильнішою і ще вільнішою. Але за це ми, швидше за все, заплатимо нескінченно велику ціну. Що буде з вами – вирішувати вам", – підсумував телеведучий і блогер.

Нагадаємо, раніше відомий український продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

У Генштабі ЗСУ 12 березня – на 17-й день протистояння російському вторгненню – повідомили, що більшість російських підрозділів на території України уже деморалізовані. Багато російських солдат або здаються в полон, або малими групами тікають до кордону.

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