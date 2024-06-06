Є ще порох: 61-річній Демі Мур приписують роман із молодою поп-зіркою - ЗМІ

Дружба з присмаком флірту чи флірт з присмаком дружби - схоже Мур і Джонас ще самі до кінця не визначилися.

https://glavred.net/stars/est-eshche-poroh-61-letney-demi-mur-pripisyvayut-roman-s-molodoy-pop-zvezdoy-smi-10570787.html Посилання скопійоване

У Демі Мур роман із Джо Джонасом - ЗМІ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка Демі Мур знову стала зіркою таблоїдів - цього разу предметом обговорення стала не її неймовірна здатність зберігати молодість і виглядати ровесницею своїх доньок, а новий роман. Зірка самотня з осені 2022 року - тоді вона розлучилася з шеф-кухарем Деніелом Гаммом.

Тепер, за словами інсайдерів, у Мур "накльовується" новий роман. Як повідомляє видання Page Six, з потенційним коханим вона познайомилася цього року на Каннському фестивалі.

Ним виявився американський співак, учасник гурту Jonas Brothers Джо Джонас. Знаменитостей познайомили їхні спільні друзі, і за рамками фестивалю вони буквально не відходили один від одного, настільки вони були поглинені спілкуванням.

відео дня

"Між Демі та Джо зав'язалася дружба. У них є спільні друзі, і це їх зблизило", - повідомило джерело і підкреслило, що між Мур і Джонасом також відбувається вельми відчутний флірт.

27 років різниці у віці, схоже, анітрохи не бентежить голубків: Демі Мур була вісім років одружена з молодшим на 15 років Ештоном Кутчером, а Джо Джонас щойно пережив розлучення з акторкою з Софі Тернер, і тепер відкритий до всього нового.

Хто така Демі Мур? Демі Мур - американська акторка, модель. Найуспішніші фільми за участю Мур - "Привид", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Якби стіни могли говорити". Колишня дружина акторів Брюса Вілліса (1987-2000) і Ештона Кутчера (2005-2013).

Голлівуд - останні новини:

Раніше зірка популярного серіалу "Бріджертони", англійська акторка Джессіка Медсен, вона ж - Крессіда Каупер, зробила камінг-аут і розповіла про своє кохання.

Також голлівудська акторка Ніколь Кідман розкрила подробиці свого розлучення з Томом Крузом. Вони були разом понад 10 років, і розрив для зірки обернувся справжньою катастрофою.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред