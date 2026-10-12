Трамп вимагає нового президента України: як відреагували Київ, ЄС і Кремль

Заяви Трампа про зміну влади обурили українців, а Москва розцінила тиск США як шанс маніпулювати питанням виборів під час війни.

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За яких умов Україна та ЄС вважають можливим проведення виборів під час війни / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Про що йдеться у матеріалі:

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Чому Трамп закликав змінити президента України

Коли в Україні можливе проведення виборів

Як Кремль маніпулює тиском на Київ

Чому критика Трампа об'єднала українців

Гострі заяви з Вашингтона щодо необхідності зміни керівництва в Україні та звинувачення на адресу Києва через удари по російських НПЗ спричинили бурхливу реакцію як в Україні, так і на міжнародній арені. На тлі зовнішньополітичних ініціатив президента США Дональда Трампа Кремль спробував розіграти тему українських виборів у власних інтересах, однак в Україні такі заклики спричинили зворотний ефект, зауважують аналітики.

Главред зібрав головне про те, як Україна, Європа та Росія відреагували на заяви Трампа і чому питання виборів стало новим інструментом тиску.

Тиск Вашингтона та жорстка відповідь Києва

Україна проігнорувала пропозицію президента США Дональда Трампа позбутися Володимира Зеленського як президента. Американський лідер розкритикував Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах, звинувативши їх у зростанні світових цін на енергоносії. За його словами, Україні потрібен "новий президент".

Влодимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У відповідь Зеленський парирував, заявивши, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, але лише за умови, що Росія припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі, пише видання The New York Times.

Незабаром міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що Зеленський "користується підтримкою українського народу, і народ має право вирішувати".

"Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу", – додав він.

Проведення виборів та позиція ЄС

Питання проведення голосування в умовах активних бойових дій залишається гострим. Як повідомляє видання НОВИНИ.LIVE з посиланням на виступ глави держави на Варшавському безпековому форумі:

"Росія атакує Україну вдень і вночі, а за новою тактикою РФ удари відбуваються щогодини. За таких умов організувати вибори з міркувань безпеки неможливо".

Водночас Зеленський уточнив, що навіть за умови перемир’я проведення виборів суперечить чинному українському законодавству. Однак якщо США домовляться з Росією про повне припинення вогню set принаймні на 60 днів, Україна готова розглядати це питання.

Кая Каллас / Фото: consilium.europa.eu

Як зазначає видання "Європейської правда", висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі у коментарі наголосила:

"Майже кожна конституція передбачає, що коли триває війна, вибори проводити не можна. І, наскільки я розумію, президент Зеленський також заявив, що якщо буде припинення вогню, то він готовий провести вибори якомога швидше".

Вона підкреслила, що "вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки надходять ззовні. Саме тому дуже важливо зберігати людей об'єднаними, поки триває війна". На її думку, зусилля міжнародних партнерів мають бути спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну. "Якщо тиск буде чинитися на Росію, щоб вона припинила цю війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори", – додала Каллас.

Також дипломатка жорстко висловилася щодо ініціатив США про послаблення тиску на РФ: "Призупинення санкцій щодо російського дизельного палива дає Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію – і Європа цього не зробить".

Як Кремль маніпулює виборами та намагається підірвати підтримку

Дмитро Пєсков / Фото: скріншот

Реакція Москви на заяви Вашингтона була миттєвою. Як пише ТСН, прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова Трампа для російських ЗМІ:

"Трамп сказав, що вважає, що настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні та дуже складні рішення для зупинення цієї війни. Або Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, або він цього не робить".

Пєсков додав, що Зеленський "не виявляє волі", аби зупинити війну, та вкотре нагадав тези російської пропаганди про нібито завершення терміну повноважень українського президента.

Проте аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначають, що Кремль цілеспрямовано маніпулює дипломатичним процесом. Росія свідомо спекулює конституційною неможливістю України провести вибори в умовах війни, щоб затягувати бойові дії та зривати переговори. Для розблокування виборчого процесу Москві достатньо лише погодитися на всеохоплююче припинення вогню, однак РФ продовжує щоденні масовані атаки.

За даними аналітиків, розрахунок Кремля полягає у підриві підтримки України з боку західних союзників та блокуванні критично важливої взаємодії у сфері розвідки. Просуваючи максималістські вимоги, Москва намагається перекласти на Київ власну провину за відсутність мирного діалогу.

Заяви Трампа об'єднують українців

Як зазначають журналісти NYT, попри розрахунки зовнішніх сил, критика з боку Трампа викликала в українському суспільстві зворотну реакцію. Навіть ті українці, які виступають проти Зеленського, висловили заперечення щодо останніх заяв із США, наголосивши, що рішення щодо керівництва державою мають ухвалювати виключно самі українці.

Політичний аналітик та експерт з комунікацій Ярема Дух звернув увагу на подвійні стандарти у публічних заявах:

"Росія стирає українські міста з лиця землі, морить голодом людей в Олешках, вбиває цілі сім’ї одним ударом – але чомусь ви не знайдете твітів про те, що Путін зайшов занадто далеко".

Український військовослужбовець Михайло Лавровський резюмував настрої в суспільстві:

"У світі зараз немає нічого, що могло б підвищити рейтинг схвалення Зеленського більше, ніж дитячі спалахи Трампа на його адресу з криками про те, що його потрібно замінити".

Чому неможливо провести вибори в Україні під час війни / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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