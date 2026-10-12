Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Трамп вимагає нового президента України: як відреагували Київ, ЄС і Кремль

Дар'я Пшеничник
12 жовтня 2026, 16:01
google news Підпишіться
на нас в Google
Заяви Трампа про зміну влади обурили українців, а Москва розцінила тиск США як шанс маніпулювати питанням виборів під час війни.

выборы, Зеленский и Трамп
За яких умов Україна та ЄС вважають можливим проведення виборів під час війни / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Про що йдеться у матеріалі:

відео дня
  • Чому Трамп закликав змінити президента України
  • Коли в Україні можливе проведення виборів
  • Як Кремль маніпулює тиском на Київ
  • Чому критика Трампа об'єднала українців

Гострі заяви з Вашингтона щодо необхідності зміни керівництва в Україні та звинувачення на адресу Києва через удари по російських НПЗ спричинили бурхливу реакцію як в Україні, так і на міжнародній арені. На тлі зовнішньополітичних ініціатив президента США Дональда Трампа Кремль спробував розіграти тему українських виборів у власних інтересах, однак в Україні такі заклики спричинили зворотний ефект, зауважують аналітики.

Главред зібрав головне про те, як Україна, Європа та Росія відреагували на заяви Трампа і чому питання виборів стало новим інструментом тиску.

Тиск Вашингтона та жорстка відповідь Києва

Україна проігнорувала пропозицію президента США Дональда Трампа позбутися Володимира Зеленського як президента. Американський лідер розкритикував Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах, звинувативши їх у зростанні світових цін на енергоносії. За його словами, Україні потрібен "новий президент".

Трамп вимагає нового президента України: як відреагували Київ, ЄС і Кремль
Влодимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У відповідь Зеленський парирував, заявивши, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, але лише за умови, що Росія припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі, пише видання The New York Times.

Незабаром міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що Зеленський "користується підтримкою українського народу, і народ має право вирішувати".

"Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу", – додав він.

Проведення виборів та позиція ЄС

Питання проведення голосування в умовах активних бойових дій залишається гострим. Як повідомляє видання НОВИНИ.LIVE з посиланням на виступ глави держави на Варшавському безпековому форумі:

"Росія атакує Україну вдень і вночі, а за новою тактикою РФ удари відбуваються щогодини. За таких умов організувати вибори з міркувань безпеки неможливо".

Водночас Зеленський уточнив, що навіть за умови перемир’я проведення виборів суперечить чинному українському законодавству. Однак якщо США домовляться з Росією про повне припинення вогню set принаймні на 60 днів, Україна готова розглядати це питання.

Трамп вимагає нового президента України: як відреагували Київ, ЄС і Кремль
Кая Каллас / Фото: consilium.europa.eu

Як зазначає видання "Європейської правда", висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі у коментарі наголосила:

"Майже кожна конституція передбачає, що коли триває війна, вибори проводити не можна. І, наскільки я розумію, президент Зеленський також заявив, що якщо буде припинення вогню, то він готовий провести вибори якомога швидше".

Вона підкреслила, що "вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки надходять ззовні. Саме тому дуже важливо зберігати людей об'єднаними, поки триває війна". На її думку, зусилля міжнародних партнерів мають бути спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну. "Якщо тиск буде чинитися на Росію, щоб вона припинила цю війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори", – додала Каллас.

Також дипломатка жорстко висловилася щодо ініціатив США про послаблення тиску на РФ: "Призупинення санкцій щодо російського дизельного палива дає Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію – і Європа цього не зробить".

Як Кремль маніпулює виборами та намагається підірвати підтримку

Трамп вимагає нового президента України: як відреагували Київ, ЄС і Кремль
Дмитро Пєсков / Фото: скріншот

Реакція Москви на заяви Вашингтона була миттєвою. Як пише ТСН, прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков прокоментував слова Трампа для російських ЗМІ:

"Трамп сказав, що вважає, що настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні та дуже складні рішення для зупинення цієї війни. Або Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, або він цього не робить".

Пєсков додав, що Зеленський "не виявляє волі", аби зупинити війну, та вкотре нагадав тези російської пропаганди про нібито завершення терміну повноважень українського президента.

Проте аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначають, що Кремль цілеспрямовано маніпулює дипломатичним процесом. Росія свідомо спекулює конституційною неможливістю України провести вибори в умовах війни, щоб затягувати бойові дії та зривати переговори. Для розблокування виборчого процесу Москві достатньо лише погодитися на всеохоплююче припинення вогню, однак РФ продовжує щоденні масовані атаки.

За даними аналітиків, розрахунок Кремля полягає у підриві підтримки України з боку західних союзників та блокуванні критично важливої взаємодії у сфері розвідки. Просуваючи максималістські вимоги, Москва намагається перекласти на Київ власну провину за відсутність мирного діалогу.

Заяви Трампа об'єднують українців

Як зазначають журналісти NYT, попри розрахунки зовнішніх сил, критика з боку Трампа викликала в українському суспільстві зворотну реакцію. Навіть ті українці, які виступають проти Зеленського, висловили заперечення щодо останніх заяв із США, наголосивши, що рішення щодо керівництва державою мають ухвалювати виключно самі українці.

Політичний аналітик та експерт з комунікацій Ярема Дух звернув увагу на подвійні стандарти у публічних заявах:

"Росія стирає українські міста з лиця землі, морить голодом людей в Олешках, вбиває цілі сім’ї одним ударом – але чомусь ви не знайдете твітів про те, що Путін зайшов занадто далеко".

Український військовослужбовець Михайло Лавровський резюмував настрої в суспільстві:

"У світі зараз немає нічого, що могло б підвищити рейтинг схвалення Зеленського більше, ніж дитячі спалахи Трампа на його адресу з криками про те, що його потрібно замінити".

Чому неможливо провести вибори в Україні під час війни
Чому неможливо провести вибори в Україні під час війни / Інфографіка: Главред

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Европа Володимир Зеленський Дональд Трамп вибори в Україні Росія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це була відповідь Путіна": Зеленський висловився про енергетичне перемир'я

"Це була відповідь Путіна": Зеленський висловився про енергетичне перемир'я

18:47Війна
Переговори про мир потребують нового формату: Сибіга назвав умову для прориву

Переговори про мир потребують нового формату: Сибіга назвав умову для прориву

17:33Війна
Представники США погрожували головнокомандувачу ЗСУ Драпатому - що відомо

Представники США погрожували головнокомандувачу ЗСУ Драпатому - що відомо

17:22Світ
Реклама

Популярне

Більше
Магнітна буря червоного рівня накриє Землю: коли почнеться 5-бальний шторм

Магнітна буря червоного рівня накриє Землю: коли почнеться 5-бальний шторм

Усього пів чайної ложки на кущ: чим підживити полуницю восени для щедрого врожаю

Усього пів чайної ложки на кущ: чим підживити полуницю восени для щедрого врожаю

Гороскоп на завтра, 13 жовтня: Овнам - процвітання, Тельцям - гість

Гороскоп на завтра, 13 жовтня: Овнам - процвітання, Тельцям - гість

Пожовклий тюль знову стане білосніжним: як відбілити його без хлору

Пожовклий тюль знову стане білосніжним: як відбілити його без хлору

Стануть магнітом для грошей: які знаки зодіаку ось-ось притягнуть багатство

Стануть магнітом для грошей: які знаки зодіаку ось-ось притягнуть багатство

Останні новини

19:10

Невзлін розкрив головний підступ "енергетичного перемир’я" Трампа та Путіна

19:09

Радянська влада вирізала цілі сторінки з праць Вернадського: що саме її лякалоВідео

18:50

Скасування санкцій проти РФ: з'явився прогноз нової змови Трампа з Путіним

18:48

У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь з автомата

18:47

"Це була відповідь Путіна": Зеленський висловився про енергетичне перемир'я

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
18:45

Пліснява псує вигляд будинку: як швидко очистити фасад копійчаним засобомВідео

18:42

Головна помилка дачників: названо місця, де дерева стають проблемоюВідео

18:22

Піна не врятує від мишей: експерти пояснили, як захистити гараж із настанням холодів

18:08

"Завершили стосунки": скандальна Maruv раптово розлучилася після 14 років шлюбу

Реклама
18:03

Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плямВідео

18:02

Досвідчені господині чіпляють на край каструлі прищіпку - для чого

18:02

Росія атакувала Вінницю: у соцмережах пишуть про влучання у фабрику Roshen

17:33

Переговори про мир потребують нового формату: Сибіга назвав умову для прориву

17:33

"Час згаяно": політолог сказав, чи можна домогтися енергетичного перемир'я з РФ

17:22

Представники США погрожували головнокомандувачу ЗСУ Драпатому - що відомо

17:13

Навіщо восени накривати грядки картоном: що станеться з бур’янами до весни

17:03

"Сторінок Playboy жителька" Астаф'єва прочитає Радіодиктант 2026 - реакція мережі

16:47

Удари по енергетиці триватимуть до зими: що може змусити РФ піти на перемир’я

16:27

"Ремонт квартир у Києві недорого": за які помилки Google блокує профіль компанії

16:26

Зацвітуть пишніше, ніж торік: які три рослини треба обрізати в жовтні

Реклама
16:24

Перекопувати чи ні: що робити з гірчицею восени, щоб навесні ґрунт був пухкимВідео

16:15

Як вибирати пальто на осінь 2026: блогерка дала просту інструкціюВідео

16:04

Душова шторка вкрилася жовтизною та пліснявою: як повернути їй охайний виглядВідео

16:01

Трамп вимагає нового президента України: як відреагували Київ, ЄС і Кремль

16:01

Долар різко злетів угору, а євро подешевшав: курс валют на 13 жовтня

15:28

Навіть застарілий жир відпаде сам: як очистити мікрохвильовку за кілька хвилин

15:25

В Україні можуть змінити правила бронювання: кого торкнуться нововведення

15:22

Школи Києва змінять формат навчання: яка умова переходу на дистанційку

14:59

Усього пів чайної ложки на кущ: чим підживити полуницю восени для щедрого врожаюВідео

14:54

Гороскоп Таро на завтра, 13 жовтня: Овнам — відпустити, Тельцям — вірний шлях

14:48

Вдарять перші справжні заморозки: українців попередили про зміну погоди

14:39

Меган Маркл показала, як живуть її діти в Англії

14:20

"Донатять за кожну пісню": Потап та Настя знайшли спосіб отримати свої хіти

14:18

У Путіна вперше відреагували на енергетичне перемир'я - чи будуть його дотримуватись

13:52

У Росії — жах: у країні скасовують концерти через Україну

13:51

Все життя рятувала людей: померла найстарша мешканка України Олена Рибалко

13:45

Як прибрати застарілий наліт на крані без хімії: допоможе звичайна цибуля

13:31

"Корабель почав тонути": відомий продюсер розкрив причину краху Винника

13:30

Кінець війни залежить від одного кроку США: Зеленський пояснив, що має статися

12:57

"У Києві": Оля Фреймут показала рідкісну романтику із чоловіком

Реклама
12:54

Найкраще S3 сховище в Україні новини компанії

12:49

Шорти та хвіст: схудлу Пугачову сфотографували на вулиці разом із Галкіним

12:46

Угода Трампа з РФ щодо дизелю: експерт пояснив, у чому може бути справжній інтерес США

12:44

Як зробити домашній освіжувач для унітазу з того, що зазвичай є вдома

12:20

"Буду твоїм нічним кошмаром": Анна Трінчер емоційно відреагувала на слова колишнього чоловіка

11:56

Китайський гороскоп на завтра, 13 жовтня: Бикам — знання, Півням — глухий кут

11:32

РФ прицільно вдарила по "Епіцентру" в Дніпрі: вирує сильна пожежа, є загиблаФото

11:26

Нові графіки відключень: українці можуть залишитися без води, експерт пояснив чому

11:01

"Батьки проти": Ектор Хіменес-Браво багато років приховував несподіваний талант

10:57

ЄС виділить Україні нові кошти на озброєння: в Єврокомісії розкрили деталі

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини Сум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти