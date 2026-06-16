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"Є людина": Бурмака заінтригувала словами про стосунки та весілля

Христина Трохимчук
16 червня 2026, 17:13
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Співачка насолоджується особистим щастям.
Марія Бурмака про весілля
Марія Бурмака про весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марія Бурмака

Ви дізнаєтеся:

  • Марія Бурмака висловилася про свої стосунки
  • Чи хоче співачка вийти заміж

Відома українська співачка Марія Бурмака висловилася про свої стосунки та розповіла, чи чекає на весілля. Про це артистка розповіла в проєкті "ЖВЛ".

За словами Бурмаки, весілля стало формальним заходом, тому вона не надає йому великого значення. Виконавиця підкреслила, що щаслива у стосунках із загадковим коханим.

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Марія Бурмака — особисте життя
Марія Бурмака — особисте життя / фото: instagram.com, Марія Бурмака

"Я взагалі вважаю, що одруження — це справді формальність. Тому є стосунки, я дуже рада цьому. Скажімо так, є людина. Бо людині потрібна людина, і людина у мене є", — висловилася Марія.

Знаменитість, якій сьогодні виповнилося 56 років, насолоджується життям і тихими, непублічними стосунками. Виконавиця вже поділилася планами на свій день народження. Ранок вона зустріне на даху будинку з чашкою кави, милуючись панорамою Києва, а ввечері вийде на сцену, щоб виступити перед шанувальниками.

Марія Бурмака — стосунки
Марія Бурмака — стосунки / фото: instagram.com, Марія Бурмака

"Хочеться, щоб ніч перед днем народження і ніч після дня народження були тихими й спокійними, і щоб мені дали можливість відіграти концерт, зібрати друзів. Найкращий день народження — це на сцені. Для мене щастя — це рух, музика. Це те, чим я живу", — поділилася Бурмака.

Марія Бурмака
Марія Бурмака / інфографіка: Главред

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Про персону: Марія Бурмака

Марія Бурмака — українська співачка, активістка, телеведуча, повідомляє Вікіпедія. Народна артистка України (2009) та одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус". На сцені з 1989 року, випустила 15 музичних альбомів.

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