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Ексдружина Добриніна заінтригувала дороговартісним подарунком від таємного прихильника

Руслана Заклінська
9 грудня 2023, 18:36
Даша Квіткова отримала подарунок від незнайомця на День святого Миколая.
Ексдружина Добриніна заінтригувала дороговартісним подарунком від таємного прихильника
Квіткова отримала коштовний подарунок / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / kvittkova

Українська блогерка та ексдружина ведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, поділилася радісною новиною з прийдешніх свят. Вона отримала несподіваний та дорогий подарунок з нагоди Дня святого Миколая. Про це Квіткова розповіда у своєму Instagram.

Квітковій подарували дороговартісний фотоапарат. Він відзначається високою якістю знімання і просунутим функціоналом. Його вартість оцінюється у дві тисячі доларів. Блогерка поділилася своїм задоволенням у Instagram-stories, де показала новий гаджет та висловила подяку за такий щедрий подарунок.

"Здається, і я отримала Миколайчика", - зауважила Даша.

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Ексдружина Добриніна заінтригувала дороговартісним подарунком від таємного прихильника
Подарунок, який отримала Даша / Фото: скрін з instagram.com/kvittkova

За словами Квіткової, вона раніше згадувала в своїх сторіз про бажання придбати саме таку камеру. Але виявилося, що хтось інший вже випередив її, зробивши коштовний подарунок.

"Просто в сторіз згадала, що я шукаю одну камеру, яку хотіла придбати, але мене випередили", - сказала Квіткова.

Вона не розкрила, хто саме здійснив цю мрію, залишивши це в секреті. Блогерка також додала смайлика, що символізує таємницю, додаючи загадковість до ситуації.

Нагадаємо, блогерка Даша Квіткова, після розлучення з ведучим Микитою Добриніним, зберігає своє особисте життя у таємниці. Попри чутки про романи з різними відомими чоловіками, у тому числі з "холостяком" Михайлом Заливако, вона вперше розповіла, що її серце зайняте.

Також Даша відповіла, що рада за свого колишнього чоловіка та його нове кохання. Проте наголосила, що не бажає обговорювати його особисте життя.

Як раніше повідомляв Главред, з'явились чутки про те, що колишній чоловік Даші, Микита Добринін, може мати новий роман з відомою українською моделлю.

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холостяк Микита Добринін Даша Квіткова
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