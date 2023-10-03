Знайшов заміну Квітковій: Добриніна запідозрили в романі з моделлю

Добринін та його нова обраниця вже здійснили разом перший вихід у світ.

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Микиті Добриніну приписують роман з Чарою Хорив / колаж: Главред, фото: instagram.com/nikitadobrynin, instagram.com/charakhoriv

У січні український ведучий Микита Добринін та блогерка Даша Квіткова повідомили про розставання після трьох років шлюбу. Пара досі не розкриває, що саме зруйнувало їх ідилію, яка почалася ще на проєкті "Холостяк".

Проте обидва вони рухаються далі, і поки шанувальники губляться в здогадах, хто ж залицяється до Квіткової, Добринін, схоже, вирішив не приховувати нову обраницю.

Шоумену приписують роман з українською моделлю Чарою Хорив, яка раніше зустрічалася з ведучим Богданом Буше. Микита і Чара разом засвітилися на килимовій доріжці музичної премії Muzvar Awards 2023 - пара охоче позувала для журналістів, після чого стали з'являтися чутки про те, що ведучий і модель - не просто друзі.

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Добринін і Хорив поки не коментують свої стосунки, але шоумен активно обсипає Чару компліментами в Instagram, а вона розповідає в сторіс, що тепер щаслива, та постить закохані емодзі.

Микиті Добриніну приписують роман з Чарою Хорив / muzvar.com.ua

Раніше лідер українського поп-рок-гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець заявив про розлучення з дружиною Ганною. Пара була разом 15 років та має двох спільних дітей.

Також політик і спортсмен Василь Вірастюк відверто висловився про своє скандальне розлучення після 15 років шлюбу, а також надмірні "апетити" дружини Інни, через які їм не вдається розійтися мирно.

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