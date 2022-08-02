Катерина Бужинська налякала фанатів хворобливою худорбою / instagram.com/buzhynska

Народна артистка України, співачка Катерина Бужинська завжди могла похвалитися соковитою, доглянутою фігурою. Ангельський голос і зовнішня привабливість стали практично торговою маркою артистки.

З початку повномасштабної війни в Україні Бужинська з дітьми, двійнятами Дмитром і Катериною, перебували в Болгарії. Зараз схоже, що артистка вирушила з нащадками на відпочинок в сонячну Грецію.

Звідти вона постить різні знімки - дітей, що бавляться, красиві пейзажі та ін. В Instagram- сторіс вона також виклала коротенький ролик на якому вона, Катя і Діма стоять на пляжі, і радісно махають руками в камеру.

Увагу привертає те, як зараз виглядає співачка. Вона позує в монокіні або кофті з довгим рукавом, яка явно повинна бути обтягуючою, але висить на ній, ніби артистка різко схудла. У такому вигляді вона створює загальне враження виснаженості.

Невідомо, чи були подібні метаморфози запланованими, це невдалий кадр, або ж артистка втратила вагу через стрес, пов'язаний з війною і активним графіком благодійних виступів на користь співвітчизників.

Катерина Бужинська налякала фанатів хворобливою худорбою / instagram.com/buzhynska

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