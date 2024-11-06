Джо Байден уперше стане прадідусем

46-й президент США Джо Байден - щасливий дідусь сімох онуків. Під час виборів у листопаді 2024 року стало відомо, що 81-річний політик незабаром отримає нове звання - прадідуся.
Найстарша з онучок Байдена, Наомі Ніл, у своєму блозі в Instagram у незвичний спосіб оголосила, що чекає на дитину. Вона опублікувала фото, на якому позує в профіль - так, щоб було помітно її круглий животик. Наомі, ймовірно, перебуває на останніх термінах вагітності.
Наомі Байден заручилася з юристом Пітером Нілом восени 2021 року після трьох років стосунків. Через рік пара зіграла весілля в Білому Домі.
Наомі Байден - старша донька Гантера Байдена і старша онука 46-го президента США. Її назвали на честь доньки Джо Байдена від першого шлюбу, яка загинула в автокатастрофі разом зі своєю мамою, Нейлією Гантер, коли малятку був лише 1 рік.
Хто такий Джо Байден?
Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.
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