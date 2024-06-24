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Двічі колишня дружина Ілона Маска відіграла пишне весілля

Дмитро Відоменко
24 червня 2024, 12:36
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Скандальний американський комерсант-інноватор Ілон Маск і британська акторка Талула Райлі двічі були одружені у 2010-х. Спільних дітей у них не було.
Маск, Райли, свадьба
Колишня дружина Маска Талула Райлі одружилася знову / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

38-річна британська акторка Талула Райлі (відома за фільмом "Рок-хвиля") і 34-річний актор Томас Броді-Сангстер ("Реальна любов") одружилися на пишній масштабній церемонії. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Як видно з фоторепортажу, колишня дружина Ілона Маска була в ніжній білій сукні, коли вона тримала за руку свого нареченого. А той був у синьому смокінгу, сірих штанах у тонку смужку і світлій сорочці.

Церемонія вінчання відбулася в церкві Святого Георгія в Ансті, графство Гертфордшир. Райлі та Броді-Сангстер тримають своє особисте життя подалі від уваги публіки. А познайомилися вони, коли разом знімалися в міні-серіалі "Пістол". Влітку 2023 року в соцмережах Талула і Томас оголосили про свої заручини. Причому в коментарі навіть прийшов Ілон Маск і написав: "Вітаю".

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Маск і Райлі одружилися 2010 року, але вже за два роки вони розірвали шлюб. Через рік вони вирішили знову одружилися, але вже через три роки знову розлучилися.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путена?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Скандальні заяви Ілона Маска

Україна не має можливості повернути тимчасово окуповані Росією території, включно з Херсонською та Запорізькою областями. Таку думку висловив американський бізнесмен та інвестор Девід Сакс у соціальній мережі. Його заяву підтримав мільярдер Ілон Маск.

Маск, відомий своїми неординарними висловлюваннями, викликав обурення в Мережі, опублікувавши мем із президентом України Володимиром Зеленським у соцмережі X (раніше - Twitter).

Також, раніше мільярдер заступився в мережі за заарештованого в Україні проросійського блогера Гонсало Ліру і вимагав від президента Зеленського "пояснень".

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