У Зеленського "здивовані дефіцитом логіки" у Маска: яку маячню видав мільярдер

У Зеленського ще раз пояснили Ілону Маску, на яких умовах російсько-українська війна закінчиться.

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Ілон Маск оприлюднив чергову маячню про війну в Україні / Колаж Главреда, фото ua.depositphotos.com

Американський мільярдер Ілон Маск випустив черговий пост, у якому згадав російсько-українську війну. Власник соцмережі Х (Twitter) хвилюється відсутністю стратегією війни - йому вже відповіли на Банковій.

"Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу, лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів через мінні поля", - поскаржився мільярдер.

На що радник керівника Офісу Зеленського Михайло Подоляк уже встиг відреагувати. Зокрема, мільярдеру та іншим "інфлюенсерам", які переймаються долею України, порадили поглянути на питання реалістично.

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Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

"Доводиться знову дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі. Тому що реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресорка (Росія) беззастережно залишає чужу суверенну територію - і гаряча фаза війни негайно припиняється", - написав Подоляк.

В ОП наголосили, що Росія має повернути вкрадене і відновити верховенство міжнародного права.

Допомога США Україні - головне

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його повинні передати на підпис президенту США Джон Байдену.

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде до України через декілька днів. Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

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