Потрібно розпустити: Ілон Маск оскандалився новою заявою щодо існування НАТО

За словами Ілона Маска, НАТО має бути розпущене, адже Радянський Союз та Організація Варшавського договору припинили своє існування.

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Ілон Маск зазначив, що не розуміє причини існування НАТО / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Американський мільярдер Ілон Маск оскандалився заявою щодо причини існування НАТО після ліквідації Організації Варшавського договору в 1991 році. Про це він написав на своєму акаунті в Х (колишній Twitter).

Він прокоментував допис американського інвестора та бізнесмена Девіда Сакса, який заявив, що після розпаду СРСР НАТО стикнулося з екзистенційною кризою, оскільки основна причина його існування зникла.

"У 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнулася з екзистенційною кризою: причина його існування більше не існує. Але замість того, щоб розформуватися, Альянс придумав нову місію: розширитися. А у замкненому циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для виправдання себе", — написав Сакс.

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Маск погодився з цим твердженням, висловивши підтримку ідеї про те, що півночноатлантичний альянс має припинити своє існування.

"Правда. Я завжди дивувався, чому НАТО продовжує існувати, попри те, що його ворог і причина існування, Варшавський договір, розпалися", — написав Ілон Маск.

Водночас, йому відразу нагадали про те, що саме створення Радянським Союзом Організації Варшавського договору було відповіддю комуністичних країн на створення північноатлантичного альянсу (НАТО).

Фото: скріншот

Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Скандальні заяви Ілона Маска

Україна не має можливості повернути тимчасово окуповані Росією території, включаючи Херсонську та Запорізьку області. Таку думку висловив американський бізнесмен і інвестор Девід Сакс у соціальній мережі. Його заяву підтримав мільярдер Ілон Маск.

Маск, відомий своїми неординарними висловлюваннями, викликав обурення у Мережі, опублікувавши мем з президентом України Володимиром Зеленським у соцмережі X (раніше - Twitter).

Також, раніше мільярдер заступився у мережі за арештованого в Україні проросійського блогера Гонсало Ліру та вимагав від президента Зеленського "пояснень".

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