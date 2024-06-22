Ілон Маск таємно став батьком у 12-й раз

Ілон Макс по-праву вважається багатодітним батьком.

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Ілон Маск багатодітний батько/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американський мільярдер Ілон Маск, який не раз виступає зі скандальними заявами, схоже, став батьком у 12 разів.

Як пише Bloomberg, Маск став батьком щонайменше 12 дітей, шестеро з них за останні п'ять років - троє від музикантки Граймс і троє від директора спеціальних проектів Neuralink Corp. Шивон Зіліс, включно з однією, яка досі не була відома публіці.

Повідомляється, що ця дитина народилася на початку цього року, за словами людей, обізнаних із ситуацією, які обговорюватимуть це тільки на умовах анонімності. Зіліс відмовилася від коментарів, а Маск не відповів на запити.

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Тим часом, на думку Маска, глобальне зниження рівня народжуваності - це не просто криза, а справжня криза.

Хто такий Ілон Маск Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами. Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року. 3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путена?" На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію. На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. 13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

У 2022 році він написав у Твіттері, що "падіння народжуваності - це, безумовно, найбільша небезпека, з якою стикається цивілізація". У 2023 році він сказав Такеру Карлсону: "Коли у вас будуть протизаплідні засоби, аборти і таке інше, ви все одно зможете задовольняти лімбічний інстинкт, але не виробляти потомство".

Скандальні заяви Ілона Маска

Україна не має можливості повернути тимчасово окуповані Росією території, включно з Херсонською та Запорізькою областями. Таку думку висловив американський бізнесмен та інвестор Девід Сакс у соціальній мережі. Його заяву підтримав мільярдер Ілон Маск.

Маск, відомий своїми неординарними висловлюваннями, викликав обурення в Мережі, опублікувавши мем із президентом України Володимиром Зеленським у соцмережі X (раніше - Twitter).

Також, раніше мільярдер заступився в мережі за заарештованого в Україні проросійського блогера Гонсало Ліру і вимагав від президента Зеленського "пояснень".

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