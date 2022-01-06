Задоволена Наталя Могилевська вразила фото в одному халаті та з букетом троянд

Наталія Могилевська порадувала фанатів новим фото / instagram.com/nataliya_mogilevskaya / Любарець Вікторія

Відома українська співачка Наталя Могилевська любить виглядати жіночно і привабливо, причому, дотримується цього правила навіть вдома.

В Instagram зірка поділилася з прихильницями непорушним принципом - навіть в домашній обстановці залишатися красивими і не доношувати старі речі.

Розслаблені новорічні свята для співачки - не привід відступати від правил, що вона довела новим фото.

На знімку усміхнена Наталя з макіяжі та з укладкою позує у затишному довгому халаті молочного відтінку. Поруч з нею - величезний букет білих троянд. Частково на фото можна побачити інтер'єр та святковий новорічний декор.

"Олів'є! Хто вже з'їв все, що було приготовано на Новий Рік?"- поцікавилася вона.

Могилевська порадувала новим фото в халаті / фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Шанувальники звернули увагу на затишний і пухнастий халат Наталії і почали жваво цікавитися, де вони можуть купити такий самий. Також вони не скупилися на компліменти для зірки.

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