Довели: опальному синові Орбакайте стало погано

Микита Пресняков якраз відзначав день народження своєї дружини.

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Микита Пресняков поскаржився на погане самопочуття/ колаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Російському співаку і синові російської співачки Христини Орбакайте Микиті Преснякову несподівано стало погано.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, інцидент трапився з опальним артистом під час відвідування парку розваг, а саме американських гірок. Пресняков зізнався, що атракціон був застарий і різко рухався, а також сильно хитався. Під час того, як він здійснював віраж у "мертвій петлі", у співака потемніло в очах і він сам зізнався, що ледве не втратив свідомість.

До слова, все сталося, коли пара відзначала день народження дружини артиста.

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Хто такий Микита Пресняков? Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

"Тільки стукнуло 33 і перевірку на перевантаження не пройшов", - віджартувався співак.

Нікіта Пресняков - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Микита Пресняков опублікував захопливий ролик, який він сам зняв, за участю своєї дружини Олени Краснової. Нікіта створив відео в стилі культового фільму Квентіна Тарантіно "Вбити Білла" і запросив шанувальників на вечірку.

А також Нікіта Пресняков порадував новинами про свій перший тур. У США Микита зібрав музичний колектив і 8 березня вони відіграли надуспішний концерт, після чого було ухвалено рішення вирушити в тур.

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