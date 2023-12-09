Дорофєєва розповіла, хто в їхній родині з Кацуріним більше приносить грошей в будинок

Надя Дорофєєва розсекретила вартість найдорожчого подарунка, який їй зробив чоловік Михайло Кацурін

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Дорофєєва каже, що заробляє менше Кацуріна / Колаж фото УНІАН і Instagram.com/misha_katsurin/

Відома попспівачка Надя Дорофєєва (колишня солістка групи "Врємя і стєкло") озвучила вартість найдорожчого подарунка, який їй зробив чоловік, музикант і ресторатор Михайло Кацурін. Одкровеннями дівчина ділилася в ефірі "Нашого радіо".

"Я дивлюся відразу на кільце, яке подарував Міша. Коштує десь 4-5 тисяч доларів. Це подарунок на заручини. Я ніколи в житті не носила такого. На мені сережки зараз від H&M. Це моя перша дорога прикраса", — зазначила Дорофєєва.

Також у Дорофєєвої поцікавилися, скільки вона заробляє на місяць. Але артистка не стала прямо нічого говорити.

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"Фіг вам. Це гарне запитання. Він завжди цікавить всіх людей. Саме тому я на нього не відповім. По-перше, що б я зараз не сказала, багато хто може сказати: "серйозно, я думала вона там взагалі". Тому я хочу сказати, що я в принципі такими штуками не тригерила б людей", — сказала виконавиця.

Як говорила дівчина, в їхній родині чоловік Михайло заробляє більше за неї.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розповіла смішну історію, як Міша Кацурін робив їй пропозицію. Крім того співачка розкрила, чи стала вона після весілля брати прізвище чоловіка.

Також Надя Дорофєєва відповіла на хейт через весілля з Кацуріним, який почався ще коли про їх роман ходили лише непідтверджені чутки. Зараз критика обрушилася на пару з новою силою.

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