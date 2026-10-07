"Скільки грошей віддав": Каменських похвалилася люксовими подарунками Потапа

Співачка продемонструвала колекцію розкішних сумок.

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Настя Каменських продемонструвала свої розкішні сумки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Що дарував Потап Насті Каменських

Скільки коштують сумки співачки

Співачка Настя Каменських, яка після скандального інтерв'ю остаточно переїхала до США, поділилася в Instagram новим відео з оглядом свого гардеробу та демонстрацією ексклюзивних сумок. Артистка без збентеження зізналася, що майже всі найдорожчі речі в її колекції - це подарунки чоловіка Потапа.

Однак, як з’ясувалося, далеко не всі дорогі подарунки репера припадають співачці до душі. Каменських показала стьобану модель YSL, яку їй довелося обміняти на бежеву лише тому, що Потап спочатку купив її в чорному кольорі.

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Настя Каменських - подарунок Потапа / скрін з відео

"Практично всі сумки мені дарував мій чоловік. І взагалі, все найдорожче мені дарував мій чоловік, тому що він вважає, що я гідна найкращого", - похвалилася Каменських.

Скільки коштують сумки Насті Каменських / скріншот із відео

Особливу увагу підписників привернула ексклюзивна сумка від бренду Prada. За словами Насті, вона жодного разу не одягала її через свою категоричну неприязнь до чорного кольору, хоча аксесуар коштував астрономічних грошей. Втім, це не завадило артистці похвалитися й іншими брендами - Gucci та Maje, а також чорним клатчем YSL за 400 євро.

Люксові сумки Насті Каменських / скрін з відео

"Ось цю сумку Prada я не одягала жодного разу. Її подарував мені мій чоловік. Вона коштувала просто космічних грошей. Коли я усвідомлюю, скільки грошей Льоша віддав за цю сумку, мені хочеться плакати. Вона дуже красива, але мені не подобається, бо вона чорна. А я не ношу чорне", - поділилася зірка.

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Про персону: Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка та телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену та попрацювати зі світовими зірками музики. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Співачка потрапляла в гучні скандали через те, що продовжувала використовувати російську мову та виконувати російськомовні хіти на закордонних концертах після початку повномасштабного вторгнення. Також Каменських заявила, що через перехід на українську мову в її горлі утворилася кіста, через яку виконавиця ледь не втратила голос і скасувала тур.

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