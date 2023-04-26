Дочка Брюса Вілліса народила йому першу онучку і показала фото дитини

Як каже дочка Брюса Вілліса Румер, вони з бойфрендом Дереком Томасом вирішили назвати немовля Луетта Айлі Томас Вілліс.

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Брюс Вілліс, Румер Вілліс / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

34-річна Румер Вілліс, старша дочка легендарного голлівудського актора Брюса Вілліса і не менш легендарної актриси Демі Мур, вперше стала матір'ю. Такою новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Румер народила своєму бойфренду, музиканту Дереку Річарду Томасу, дочку, а батькові, відповідно, першу онучку. Як розповіла сама новоспечена мама, вона вирішила народжувати вдома і не звертатися за допомогою акушерів в пологовому будинку.

Як каже Румер, вони з бойфрендом вирішили назвати дівчинку Луетта Айлі Томас Вілліс.

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"Ти - чиста магія. Народилася вдома, у вівторок, 18 квітня. Ти більше, про що ми коли-небудь мріяли", - написала Вілліс. І негайно поділилася першою фотографією малятка.

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру.

Як повідомила його старша дочка Румер Вілліс, таке рішення далося її батькові насилу, проте невиліковна хвороба (афазія) ніяк не дозволить йому як слід виконувати свою роботу.

"Всім чудовим шанувальникам Брюса ми всією сім'єю хотіли повідомити, що у нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз "афазія", яка впливає на його когнітивні здібності. В результаті цього після довгих роздумів Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила. Це дійсно складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття і підтримку. Ми переживаємо це як міцна сім'я, і хотіли залучити його шанувальників, бо знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "Живіть на повну!". І ми всі плануємо слідувати його порадам", - написала вона.

Пізніше старий друг Брюса, інша зірка Голлівуду, 75-річний Сильвестр Сталлоне, підтвердив тяжкість ситуації.

"Брюс переживає дуже, дуже важкі часи. Він став свого роду некомунікабельним. Це вбиває мене. Це так сумно", - підсумував він.

Дивіться сюжет каналу "1+1" про біографію Брюса Вілліса:

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