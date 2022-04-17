Дмитро Комаров закликав до термінової евакуації всіх жителів Донецької та Луганської областей

Дмитро Комаров закликав евакуюватися жителів Донецької та Луганської областей / t.me/glavredinfo

Телеведучий і творець тревел-шоу Світ навиворіт Дмитро Комаров не зрадив своє покликання і продовжує показувати виворіт навколишнього світу. На жаль, світ кожного українця сьогодні охоплений жорстокою і віроломною війною.

Журналіст невтомно їздить в гарячі точки, записує репортажі про те, який біль, горе та розруху залишають на українській землі рашистські окупанти.

Сьогодні Комаров записав відеозвернення для жителів Донецької та Луганської областей, в якому закликав їх не жаліти своїх будинків, які вони залишать на батьківщині, а пожаліти своє життя - зараз ситуація на цій території загострюється, гряде велика битва, а росіяни не звикли воювати чесно.

"Шановані жителі Донецької та Луганської областей, звертаюся до вас. Зараз дуже гостра фаза вторгнення росії в Україну, і дуже небезпечна. Особливо для Донецької та Луганської областей. Тому що ворог не має принципів, не має честі, совісті, і він просто утюжить, стирає з лиця землі міста і села, і буде продовжувати робити це з використанням артилерії, авіації, ракет... Тому величезне прохання до всіх: будь ласка, евакуюйтеся. Дізнайтеся в районних адміністраціях, звідки відправляються евакуаційні автобуси. Допоможіть літнім людям, допоможіть самотнім людям. Ви обов'язково повернетеся в свої будинки, обов'язково знову будете жити в мирному домі, в мирній Україні, в мирній Донецькій і Луганській області. Але зараз краще покинути свої будинки. Заради вашої безпеки. Тому що ви можете бачити в новинах, що відбувається в тих мстах, які тимчасово окупували росіяни. Вони просто зносять все з лиця землі. Їм абсолютно плювати на жінок, дітей і людей похилого віку. Те, що вони називають порятунком (в лапках), це знищення, геноцид. Тому будь ласка, заради вашої безпеки, евакуюйтеся",- заявив ведучий.

Звернення Комарова до Донеччини та Луганщини прокоментував голова Луганської ОВЦА Сергій Гайдай, і підтвердив необхідність евакуації: "Дмитро Комаров відвідав Луганщину, побачив на власні очі, що орки зробили з нашою областю. Кожну хвилину у нас чутні вибухи! В таких умовах жити неможливо! А що буде після наступу рашистів? Ми не зможемо допомогти вам!"

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Раніше українська ведуча Анна Панова показала знищений рашистами будинок під Києвом - від будівлі не залишилося нічого, крім сміття і гірких спогадів.

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