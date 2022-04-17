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Українська ведуча залишилася без будинку - російські окупанти залишили від будівлі тільки руїни

17 квітня 2022, 01:29

Перш ніж зруйнувати все дощенту, рашисти влаштували в її домівці свій пункт.

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Анна Панова залишилася без будинку - домівку під Києвом зруйнували рашисти / instagram.com/annapanova

Українська телеведуча каналу Україна Анна Панова відчула на собі безглузду жорстокість "русского мира" - вона втратила будинок під Києвом, який так любовно будував для їх сім'ї її чоловік.

Сумною новиною вона поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. На фотографії страшно дивитися - будівлю просто зрівняли з землею.

"Шматки від іграшкового дитячого візочка. Залишки гойдалки. Руїни будинку. Від оселі, яку з любов’ю майстрував для нашої родини мій чоловік, не лишилося нічого. Після того, як росіяни дозволили нам втекти звідси, тут місяць був їхній командний пункт та медсанчастина. Дивлюся на ці кадри і не вірю, що тут влітку гралася у надувному басейні наша Мілка (донька ведучої - прим. редактора). Не вірю, що тут ми почувалися у безпеці перші три дні війни. Аж поки не прийшли російські танки",- написала під знімками Панова.

Разом з будинком були знищені не тільки речі сім'ї ведучої, а й їхні спогади: альбоми з фотографіями, колекція картин чоловіка Панової, яку він любовно збирав 25 років, ціле життя в один момент перетворилася на попелище.

Анна Панова була розбита, заставши свій будинок, вірніше те, що від нього залишилося, в такому стані. Однак вона готова все відновити, коли Україна переможе, і в країні настане мир: "Немає і сліз.Головне, що ми живі.Я, певно, воліла б ніколи туди не повертатися і не бачити цього жаху на власні очі.Але чоловік сказав: "Я вже пустив тут коріння. Як і сад, який я посадив - і він уцілів. Тож ми неодмінно все відбудуємо".

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Раніше стало відомо що будинок "Сватів" Івана та Валентини Будько, який знаходиться в Горенці, під Києвом, під час вторгнення рашистів в Україну розбомбили окупанти.

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