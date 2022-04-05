Окупанти розстрілювали всіх: Дмитро Комаров показав шокуючі звірства росіян під Києвом

Ведучий показав відео, яке зняв у Київській області.
Український журналіст і ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров поділився моторошним відео з розстріляними машинами людей, які намагалися евакуюватися.
Ведучий показав відео у своїх соцмережах і на Youtube Світ навиворіт, яке зняв у Київській області.
"Тільки на відрізку 200 метрів побачив три автомобілі. В одному з них була літня пара, в іншому - молода, в третьому тіло згоріло", - зазначає ведучий.
Комаровський шокував розповіддю, що після розстрілу мирних жителів окупанти замінували авто з тілами загиблих.
"Свідоцтва злочинів. Підходити не можу, бо попередили, що з великою ймовірністю заміновано. Чекають саперів. Видно постріли в лобове скло і в двері. Тут просто стояли російські війська і всіх, хто просто їхав по трасі, розстрілювали", - прокоментував Комаров.
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Раніше український журналіст і ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров показав перші кадри звільненого Гостомеля в Київській області.
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