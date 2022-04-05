Окупанти розстрілювали всіх: Дмитро Комаров показав шокуючі звірства росіян під Києвом

Дмитро Комаров / скріншот

Український журналіст і ведучий програми Світ навиворіт Дмитро Комаров поділився моторошним відео з розстріляними машинами людей, які намагалися евакуюватися.

Ведучий показав відео у своїх соцмережах і на Youtube Світ навиворіт, яке зняв у Київській області.

"Тільки на відрізку 200 метрів побачив три автомобілі. В одному з них була літня пара, в іншому - молода, в третьому тіло згоріло", - зазначає ведучий.

Комаровський шокував розповіддю, що після розстрілу мирних жителів окупанти замінували авто з тілами загиблих.

"Свідоцтва злочинів. Підходити не можу, бо попередили, що з великою ймовірністю заміновано. Чекають саперів. Видно постріли в лобове скло і в двері. Тут просто стояли російські війська і всіх, хто просто їхав по трасі, розстрілювали", - прокоментував Комаров.

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