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Чорти, дракони, звіздарі та виноробство - у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

13 листопада 2021, 08:30

Телеведучий зловить небезпечного ската-хвостокола та покаже, де в Україні роблять ексклюзивне вино, що продають тільки у 4-х мішленівських ресторанах у Парижі.

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14 Листопада - другий випуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, присвячений Одесі / Пресслужба

У неділю, 14 листопада, о 17:30 глядачі телеканалу 1+1 побачать новий випуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. Телеведучий продовжить відкривати незвідані куточки Одещини та покаже, яких небезпечних створінь можна зловити у глибинах Чорного Моря.

Одеса – місто гумору та веселощів, а головне – місто особливої колоритної атмосфери. Шикарна архітектура, колоритні дворики і, звичайно, море. У новому випуску проєкту Дмитро Комаров покаже незвичний драйвовий спосіб відпочинку, доступний для туристів – екстремальну риболовлю.

Разом з командою професійних рибалок, телеведучий покаже особливості цього виду відпочинку та особисто продемонструє, чому незабутні емоції після нього - гарантовані.

"У нас унікальна можливість переконатися в тому, що в Україні водяться скати-хвостоколи. Це дуже небезпечне живе створіння, адже у його хвості – отрута. Якщо він вдарить людину хвостом, то в деяких випадках це може навіть коштувати життя", - сказав Дмитро Комаров.

Цікаво, що топ-5 найнебезпечніших істот, які водяться у Чорному морі це - скат, чорноморська скорпена, звіздар, морський чорт і морський дракон. І зловити їх може кожен, навіть не бажаючи цього.

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У випуску професійні риболови поділяться практичними порадами, як правильно поводитися, якщо ви натрапили на когось із них, аби не постраждала ні людина, ні морська істота.

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Екстремальна риболовля - драйвовий спосіб відпочинку / Пресслужба

"Морський дракон – це така маленька риба - з чорною короною на голові, а щодо больових відчуттів – це як скат і скорпена разом взяті. Я бачив чоловіка на пірсі, який зловив морського дракона, взяв у руки, бо подумав, що бичок, а через 40 хвилин рука розпухла до ліктя і його терміново відвезли в лікарню", - розповідає професійний риболов з досвідом Олександр Слюсар.

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З мешканцями глибин Чорного моря потрібно бути дуже обережними / Пресслужба

У другій частині випуску Дмитро Комаров вирушить до виноградної скарбниці Одещини - -селища Шабо. Телеведучий-мандрівник покаже глядачам закулісся винного виробництва в Україні та продемонструє, як народжується елітне вино, яке продається тільки в чотирьох ресторанах з зіркою Мішлен у Парижі.

"Наша місія показати, наскільки багаті та родючі українські землі, і що Україна вже зараз робить істинно величі вина, які високо цінують у всьому світі", - розповідає Героргій Іукурідзе нащадок династії виноробів, які займаються виробництвом вина на Одещині.

Не пропустіть новий випуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим вже цієї неділі о 17:30 на 1+1.

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