Дітей Олега Скрипки жорстко цькували в школі: співак здивував причиною

Музикант розповів, яких принципів вони з дружиною дотримуються у вихованні дітей, і які наслідки це мало у певних ситуаціях.

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Олег Скрипка зізнався, що його дітей цькували в школі/ колаж: Главред, фото: Instagram o.skrypka

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка поділився тими принципами, якими керуються вони з дружиною у вихованні своїх дітей. У них четверо дітей – двоє синів та дві доньки. Музикант зазначив, що найперше і головне правило – щоб слова батьків збігалися з їхньою поведінкою. Адже діти часто не так орієнтуються на слова, як повторюють поведінку своїх мами і тата.

Скрипка називає це подвійними стандартами – коли батьки намагаються дітям розповідати одне, а самі роблять абсолютно інше. А діти після цього діють так, як поводяться батьки. Про це співак розповів у інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Також музикант розповів про характер своїх дітей. Він зазначив, що його діти ніколи не користувалися впізнаваністю батька. За його словами, вони навчаються у школі, де всі на однаковому рівні.

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Проте Скрипка пригадав про ситуацію, коли його дітей булили у школі через те, що у них не було мобільних телефонів.

"Думаю, ми правильно їх якось спрямували. Вони не хизуються, що в них там якийсь батько. Ми відповідно своєму баченню виховуємо дітей. І в нас постійно ця історія, що в нас діти підростали і вони єдині в класі були без мобілок взагалі", – розповів Скрипка.

Він зазначив, що вони придбали дітям мобільні телефони лише для того, щоб їх припинили цькувати у школі. Але потім діти все одно лишали ті телефони вдома і не носили їх у школу.

"Ми купляли дітям мобілки не тому, що ми вважали за потрібне, а щоб їх не булили. Ми купляли мобілки, бо їх булять в класі, що в них нема мобілки. Ми старшій доньці купили мобілку, вона показала в класі, що вона в неї є, і вона лежить вдома, вона її не носить. Вона їй не потрібна", – розповів Олег Скрипка.

Також він зазначив, що його старший син уже живе окремо, а молодший 15-річний син займається музикою, уже починає заробляти на своїх піснях і навіть відмовляється брати у батьків гроші на музичну творчість, пояснюючи це тим, що хоче самостійно всього добитися.

Раніше повідомлялося, що Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією. Відомий український рок-музикант Олег Скрипка в досить жорсткій формі пройшовся по феміністичних рухах.

Також раніше Скрипка запропонував екзаменувати тих, хто поїхав за кордон. Музикант вважає, що ті , хто вже має український паспорт, проте проживали за кордоном, повинні підтвердити, що гідні бути українцями.

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