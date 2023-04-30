Ділять разом опіку: ДіКапріо зустрічається з колишньою коханою Камілою Морроне

Зі своїми обраницями ДіКапріо розлучається, ледь їм стукне 25. Але Морроне стала винятком.

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Каміла Морроне і Леонардо ДіКапріо продовжують регулярно бачитися після розставання / instagram.com/camilamorrone, ua.depositphotos.com

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо має репутацію невиправного холостяка з особливою пристрастю до молоденьких моделей. Тож не дивно, що на початку 2018 року його погляд упав на американську модель Камілу Морроне, з якою перебував у відносинах цілих п'ять років.

Влітку 2022 року стало відомо, що пара розлучилася. Відтоді ДіКапріо вже приписували романи з Джіджі Хадід та українською моделлю Марією Береговою. Проте інсайдер повідомив DailyMail, що Лео продовжує регулярно спілкуватися з Морроне.

Така зворушлива відданість, втім, не пов'язана з ніжними почуттями актора до колишньої коханої. З'ясувалося, що за п'ять років відносин він та Морроне стали батьками для приймака, і ДіКапріо ділить з моделлю опіку над ним.

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Йдеться про цуценя на ім'я Саллі, яку пара взяла на виховання, коли ще була разом. Після розставання Саллі залишилася з Камілою, а Лео регулярно відвідує їх.

"У них прекрасні стосунки, вони постійно бачаться один з одним, тому що ділять опіку над своєю собакою", - повідомляє інсайдер, акцентуючи увагу на тому, що Дікапріо і Морроне дійсно залишилися друзями. Мовляв, їх романтичні стосунки вичерпали себе через різницю поколінь - Лео старше Каміллу на 23 роки.

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