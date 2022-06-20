Зеленський зустрівся з легендарним голлівудським коміком Беном Стіллером

Володимир Зеленський і Бен Стіллер / колаж УНІАН та ua.depositphotos.com

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з легендарним голлівудським актором ("Зразковий самець") і режисер ("Солдати невдачі") Беном Стіллером, який зараз перебуває в Україні як посол доброї волі ООН. Про це повідомляється на офіційному каналі в Telegram українського лідера.

Стіллер за 20 червня відвідав Львів, а також міста Ірпінь та Макарів (Київська область), які дуже постраждали від безчинств російських окупантів.

Насамперед Бен Стіллер зізнався, що Володимир Зеленський є його героєм і для нього велика честь потиснути руку президенту України.

Зі свого боку, український лідер подякував Стіллеру за візит і зазначив, що він дуже важливий для України ‒ тому зайвий раз свідчить про підтримку українців з боку цивілізованого світу.

"Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера в черговий раз це підтверджує. Ваша поїздка в Ірпінь і Макарів, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч", – сказав президент.

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Нагадаємо, легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

Також раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава кабанця.

Пізніше легендарний боксер - Майк Тайсон підтримав Україну. "Залізний Майк" був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх українців зі словами підтримки.

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