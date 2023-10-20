"Навіть Сталін пазурі від церкви прибрав": зірка "Лесі+Роми" взявся захищати УПЦ МП

Зірка легендарного ситкому "Леся+Рома" Дмитро Лаленков взявся захищати "московську" УПЦ - від повної заборони Верховною Радою.

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Дмитро Лаленков вибухнув гнівними постами у Facebook / колаж Главред, фото УНІАН та скріншот з відео

Український артист Дмитро Лаленков , який був у нульові зіркою першого україномовного ситкому "Леся+Рома", підтримав УПЦ (Московського патріархату) – одразу після того, як Рада у першому читанні підтримала законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором Росією.

"Навіть Сталін кривавий під час війни кігті свої від церкви прибрав, і відкрив храми для віруючих, духовенства та молитов, для покаяння та причастя, і заборонив режиму своєму лізти у справи церковні! А ви?! Кожен, хто образить мечеть, синагогу чи церкву відчує гнів Божий, побачить свій близький сумний фінал! Господа перемогти неможливо!", – в агресивному тоні написав актор.

Але на цьому Лаленков не зупинився і незабаром виклав нову посаду на своїй Facebook-сторінці. Причому знову апелюючи до кривавих радянських диктаторів.

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"Ленінізм реінкарнували. Результат буде аналогічним. Церква житиме. А минулі, нинішні та майбутні Леніни – ні. Слава Богу за все!", – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лояльна до країни-агресора РФ українська співачка Maruv планує повернутися до України після війни - вона з чоловіком та дитиною розробила "безпечний план".

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