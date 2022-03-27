"Дайте шуму для України!": Кеті Перрі під час концерту послала Путіна

Кеті Перрі під час концерту послала Путіна / скріншот

Співачка Кеті Перрі, коханий якої вже допомагає українським дітям у Молдові, підтримала нашу країну під час своїх концертів.

Американська виконавиця на п'яти виступах у Лас-Вегасі зі сцени закликала глядачів пошуміти за Україну і послала Путіна.

Нагадаємо, раніше австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

Також ми повідомляли, що відомі російські співаки Леонід Агутін і Анжеліка Варум долучилися до збору коштів українським дітям - виступили на благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE.

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