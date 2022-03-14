Актриса Ребел Вілсон показала середній палець Путіну в прямому ефірі, викликавши овації залу

Актриса Ребел Вілсон показала Путіну середній палець / скріншот з відео

Австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну.

Все відбулося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

Голова кінопремії Крішненду Маджумдар відкрив церемонію заявою:

"Разом з нашими колегами з Української кіноакадемії ми солідарні і сподіваємося на відновлення миру. Ми дуже вдячні журналістам, які висвітлюють події в Україні... Наші думки з народом України, а також з тими, хто постраждав від інших конфліктів по всьому світу".

читайте такожГорбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!"Ведуча та актриса Ребел Вілсон була більш різкою, щодо війни в Україні. Оголошуючи виступ Емілії Джонс, вона сказала, що на сцені будуть два сурдоперекладачі, потім, зі словами "а це жест для Путіна", показала в камеру середній палець, чим викликала овації залу.

Нагадаємо, бразильський письменник Пауло Коельо заявив, що війна в Україні - це "зручне виправдання" для "русофобії"і назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "кризою".

Також ми повідомляли, що британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання житлоукраїнським біженцям.

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