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Агутін і Варум приєдналися до збору коштів українським дітям

22 березня 2022, 17:28

Артисти виступили на благодійному концерті.

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Агутін і Варум приєдналися до збору коштів українським біженцям / instagram.com/agutinleonid/

Відоме подружжя російських співаків Леонід Агутін і Анжеліка Варум виступили на благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE.

Разом з чотирма музикантами з інших країн вони збирали гроші для українських дітей, які разом з батьками вимушено виїхали з України.

Артисти заспівали Magic Song на мотив музики "Щедрика".

На обкладинці пісні Варум вказали як співачку з України. До слова, Анжеліка народилася у Львові.

читайте також"Путін відправиться в пекло після Нюрнберзького процесу": Шер показала світу поранену в Маріуполі дитинуЩе на початку березня Варум вперше висловилася про війну Росії проти України. У своєму пості в Instagram знаменитість не вказала на те, що війну почав Путін. Вона зазначила, що "хто винен, розсудять спадкоємці, якщо виживуть".

Раніше повідомлялося, що за ліквідацію пристрасної шанувальниці "русского мира", російської співачки Юлії Чичеріної у США запропонували винагороду.

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війна в Україні беженцы Леонід Агутін Анжеліка Варум
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