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Орландо Блум у Молдові допомагає українським дітям-біженцям та їхнім родинам

24 березня 2022, 02:05

Зірка Піратів Карибського моря і Володаря перснів сумлінно співпрацює з UNICEF.

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Орландо Блум у Молдові допомагає українським біженцям / instagram.com/orlandobloom

Британський і голлівудський актор Орландо Блум відповідально підійшов до своїх обов'язків Міжнародного посла доброї волі ЮНІСЕФ, і зараз активно займається волонтерством.

Зараз артист знаходиться в Молдові - країні, яка прийняла та прихистила майже 400 тис. біженців з України.

Орландо Блум зустрічає сім'ї та дітей, які шукають укриття від війни, яку розв'язала РФ на території України. Актор використовує свою популярність і вплив для проведення просвітницької роботи - світ повинен знати, скільки болю Україні та українцям приносить віроломний напад Росії.

"З початку війни в Україні, діти стають біженцями практично кожну секунду. Я в Молдавії з ЮНІСЕФ, зустрічаю сім'ї, які були змушені залишити все позаду в пошуках безпеки. Діти в Україні та за її межами потребують будь-якої допомоги, яку Ви можете надати", - звернувся до своїх шанувальників (яких в Instagram-акаунті актора 5,7 мільйонів) за допомогою Блум.

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Раніше відомі російські співаки Леонід Агутін і Анжеліка Варум долучилися до збору коштів українським дітям - виступили на благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE.

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