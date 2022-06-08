Даша Квіткова покрила тіло патріотичними татуюваннями

Даша Квіткова зробила дві тату, присвячені Україні / instagram.com/kvittkova

Українська блогерка і дружина ведучого Микити Добриніна Даша Квіткова підтримала своєрідний флешмоб, який виник серед українців спонтанно. Так багато патріотів на знак своєї любові до України роблять символічні татуювання присвячені нашій країні.

Квіткова не стала стояти осторонь цього тренда, і прикрасила своє розкішне тіло символічними малюнками. Блогерка зробила цілих два татуювання, присвячених Україні.

Тепер на її зап'ясті красується миле сердечко, утворене двома з'єднаними скріпками синього і жовтого кольорів. На ребрах, під грудьми Квіткова набила карту України, також витриману в кольорах українського прапора.

Результат процедури Даша Квіткова показала на своїй сторінці в Instagram. Крім патріотичних тату на передпліччя блогерка нанесла малюнок маленького левеняти, як визнання в нескінченній любові до свого сина Лева, і колосок на кисті.

Даша Квіткова зробила дві тату, присвячені Україні / instagram.com/kvittkova

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Раніше дружина ведучого Микити Добриніна, блогерка Дар'я Квіткова розкрила перші подробиці другої вагітності, до якої вона ставиться дуже відповідально.

Також українська продюсерка Олена Мозгова показала своє татуювання з українськими мотивами - яскравий малюнок, символ Батьківщини зайняв все її передпліччя.

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