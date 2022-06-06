Даша Квіткова розкрила подробиці нової вагітності / instagram.com/kvittkova

Українська блогерка, переможниця романтичного реаліті Холостяк і дружина Микити Добриніна Даша Квіткова заговорила про нову вагітність.

У липні минулого року дівчина стала матір'ю - подарувала ведучому чудового сина Лева. Нещодавно пара оголосила про готовність знову стати батьками.

Війна в Україні підштовхнула багато подружніх пар до думки про те, що сім'я, як і країна, повинна рости і розвиватися. Так і Квіткова з Добриніним вирішили не зупинятися на одній дитині, а подарувати життя ще одному малюкові.

Блогерка підійшла до цього "завдання" з усією відповідальністю - зараз вона поправляє своє здоров'я перед наступною вагітністю, адже її тіло ледь оговталося від попереднього стресу.

Для цього вона носить спеціальний корсет, що підтримує її спину. Конструкцію вона показала в сторіс на своїй сторінці в Instagram. "Рятую свою спину перед другою вагітністю", - підписала кадри Квіткова.

Даша Квіткова розкрила подробиці нової вагітності / instagram.com/kvittkova

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