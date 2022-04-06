"Цьому немає вибачення": Даша Квіткова послала фанатів "русского мира" особисто вивозити тіла з Бучі

Даша Квіткова: "Світ поділився на дві частини: на людей і на Росію " / instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова гнівно звернулася до тих, хто підтримує версію рашистів про те, що жахливі кадри, які були зняті у звільнених від орків Бучі та Ірпені, підроблені.

Вона поділилася своїм болем - моторошні подробиці нелюдських звірств російських військ на окупованих територіях залишили на її серці, як і на серці всієї України, зяючу рану.

"В серці велика рана, яку зробив "рускій мір" і с кожним днем ця рана стає більше.Цей "мір" вбиває, забирає домівки, розлучає сім‘ї та ще багато страшних речей, які навіть в голові не вкладаються.Те, що ми побачили за останні дні — гірше самого жахливого фільму. І цьому немає пробачення. Як і тим, хто досі виписує свої постікі на тему "постановки в Бучі", - пише Квіткова.

Останнім вона запропонувала оплатити квитки в Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів та в інші міста України, де побували російські солдати. Вона щиро побажала їм відчути кожну дрібну деталь цього кошмару - від виду покалічених тіл, який ніколи не зітреться з пам'яті кожного українця, до запаху смерті і розкладання, який заповнює вулиці.

Свою емоційну промову Даша Квіткова закінчила міткою, правдивою фразою: "Світ поділився на дві частини: на людей і на росію".

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