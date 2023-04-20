Даша Астаф'єва втратила голос після складної операції і не може повернутися на сцену

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вперше відверто зізналася, що вона наразі втратила здатність співати. Їй зробили операцію, під час якої пошкодили нерв біля зв'язок.
Про свій біль співачка розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу "Розмова". Вона зазначила, що зараз фізично не має змоги повернутися на сцену.
"Мені дуже важко повертатися до того, чим я займалася. Фізично зараз не маю змоги. Перед нашим інтерв'ю я була в лікаря. Мені, на жаль, пошкодили під час операції нерв, який розташований біля зв'язок. І я, на жаль, не можу співати. Я сьогодні це вперше кажу", – розповіла вона.
Астаф'єва не уточнила, чому їй робили операцію, проте наголосила, що все було дуже серйозно і без втручання хірурга вона могла б навіть померти.
Співачка зазначила, що їй важко говорити про цю ситуацію. Але вона сподівається, що їй вдасться швидко відновитися і знову співати.
"До лікаря я пішла, тому що я пішла знову на вокал, я зрозуміла, що не можу робити вправи, які я робила два роки тому. Мені робили операцію, мене привезли на швидкій. У мене був такий стан, що я могла померти. В такому стані я підписала документ, що лікарі не несуть відповідальності за те, що можуть порушити мої зв'язки. Звичайно, коли ти вмираєш, ти підписуєш будь-який документ", – сказала артистка.
Вона додала, що відновлення буде складним. Артистка буде активно лікуватися, щоб повернутися на сцену.
Проте в той же час Даша зазначила, що вона може повернутися на сцену не в такому образі, як раніше. Вона сказала, що відчуває себе розгубленою і поки не знає, про що саме співатиме. За її словами, вона не хоче "веселитися і робити хайп на тому, що у країні біда".
Раніше Даша Астаф'єва розповіла, як напідпитку записувала відео для головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У цьому відео вона хотіла висловити Залужному вдячність за його героїзм.
Також раніше Астаф’єва відверто розповіла про нового коханого. Вона розкрила подробиці роману, який розпочався під час повномасштабної війни в Україні. Співачка сказала, що була знайома з коханим до війни, вони підтримували спілкування, проте вона боялася розвивати це, так як не знала, яке майбутнє її чекає.
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