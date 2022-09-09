Дантес зізнався, чому не служить у ЗСУ / Колаж фото УНІАН

Український співак і стендап-комік Володимир Дантес пояснив, чому не вступив до Збройних Сил України - як це зробили деякі його колеги по сцені. Про це він розповів в інтерв'ю каналу "Люкс FM" на YouTube.

Як з'ясувалося, Дантесу ще багато років тому у військкоматі сказали, що служити його не візьмуть за станом здоров'я.

Гуморист каже, що у нього з юності серйозні проблеми із зором.

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"Для мене це питання, яке закінчилося ще в 18 років. Я майже списаний. Мене з моїм здоров'ям візьмуть папірці перекладати або чистити картоплю. У мене одне око майже не бачить. У мене 90% зору на одному оці, а тут 10%. Мені у військкоматі в 18 років сказали: "Цей папір бачиш? Будеш її перекладати"", - пояснив Дантес.

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Також вона показала зворушливий момент між нею і її новим коханим, українським співаком і коміком Володимиром Дантесом,- артист власноруч заплітав їй коси.