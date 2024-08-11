Дан Балан в Одесі відіграв концерт українською мовою

Виступ виконавця відбувся в Одесі в п'ятницю, 9 серпня, в одному з місцевих клубів.

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Дан Балан підкорив українських глядачів/ колаж: Главред, фото: instagram.com/danbalan/

Молдавський співак Дан Балан, який підтримує Україну і навіть звертався до нас українською мовою, уперше з початку повномасштабної війни відіграв концерт в Україні.

Як пише ТСН, виступ виконавця відбувся в Одесі в п'ятницю, 9 серпня, в одному з місцевих клубів. У цей час співак приємно здивував українців.

Дан Балан вів концерт українською мовою. Він прекрасно говорить українською мовою. Щоправда, деякі слова йому складно даються, проте колишній суддя українського проєкту Голос, впевнено підкорив глядачів.

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Хто такий Дан Балан? Дан Балан - молдавський музикант, автор пісень і продюсер, колишній соліст гурту O-Zone. Перший і єдиний молдавський музикант, номінований на премію Греммі, як співавтор хіта Live Your Life у виконанні співачки Ріанни та репера T.I.

27 лютого висловив свою підтримку в Інстаграмі, опублікувавши прапор України і слова Тараса Шевченка.

Якраз нещодавно співак звернувся до своїх українських шанувальників українською мовою.

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Раніше співак Дан Балан написав про повернення в Україну і опублікував відео своєї велопрогулянки в Буковелі.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками роликом за участю фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлії Саніної. На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль підписала ролик лише смайлами, тому не зрозуміло, що саме виконувала Юлія.

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