Дан Балан заговорив українською: росіяни, як зазвичай, істерять

Дан Балан заговорив українською мовою і вирушив до Одеси.

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Дан Балан порадував своїх українських шанувальників / Колаж Главред, фото Instagram/danbalan

Молдавський співак Дан Балан, який на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебував у Києві, а потім поїхав до Молдови до рідних, заговорив зі своїми підписниками українською мовою.

"Привіт, Одеса! Я вже в Україні і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами", - сказав артист в Instastories. На новину встигли відреагувати росіяни, які, традиційно, влаштували істерику.

Хто такий Дан Балан? Дан Балан - молдавський музикант, автор пісень і продюсер, колишній соліст групи O-Zone. Перший і єдиний молдавський музикант, номінований на премію Греммі, як співавтор хіта Live Your Life у виконанні співачки Ріанни і репера T.I.

27 лютого висловив свою підтримку в Інстаграмі, опублікувавши прапор України і слова Тараса Шевченка. відео дня

Сам артист часто приїжджає в Україну і відверто засудив військове вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, раніше співак Дан Балан написав про повернення в Україну і опублікував відео своєї велопрогулянки в Буковелі.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками роликом за участю фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлії Саніної. На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль підписала ролик лише смайлами, тому не зрозуміло, що саме виконувала Юлія.

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