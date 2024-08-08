Дан Балан заговорив українською: росіяни, як зазвичай, істерять

Молдавський співак Дан Балан, який на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебував у Києві, а потім поїхав до Молдови до рідних, заговорив зі своїми підписниками українською мовою.
"Привіт, Одеса! Я вже в Україні і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами", - сказав артист в Instastories. На новину встигли відреагувати росіяни, які, традиційно, влаштували істерику.
Хто такий Дан Балан?
Дан Балан - молдавський музикант, автор пісень і продюсер, колишній соліст групи O-Zone. Перший і єдиний молдавський музикант, номінований на премію Греммі, як співавтор хіта Live Your Life у виконанні співачки Ріанни і репера T.I.
27 лютого висловив свою підтримку в Інстаграмі, опублікувавши прапор України і слова Тараса Шевченка.
Сам артист часто приїжджає в Україну і відверто засудив військове вторгнення Росії в Україну.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше співак Дан Балан написав про повернення в Україну і опублікував відео своєї велопрогулянки в Буковелі.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль поділилася з шанувальниками роликом за участю фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлії Саніної. На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль підписала ролик лише смайлами, тому не зрозуміло, що саме виконувала Юлія.
Вас також може зацікавити:
- З'явилася нова інформація про "лавсторі" Дана Балана і Тіни Кароль
- Дан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країни
- Тіна Кароль інтригуюче висловилася про стосунки з Даном Баланом
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред